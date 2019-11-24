В США объяснили, почему Украину не принимают в НАТО

Вашингтон, 24 ноября. НАТО не собирается принимать в свой состав Украину, чтобы не обострять отношения с Российской Федерацией, сказал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Эту позицию О'Брайен высказал на канадском форуме посвященном безопасности, когда ему был задан вопрос, следует ли НАТО принимать более активные действия для защиты Украины от «российской агрессии».

«Что касается НАТО и Украины, то я не думаю, что это сейчас на повестке дня. Россия фактически находится в конфликте с Украиной. Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину в НАТО и вступить в прямой конфликт с Россией», — заявил советник американского президента по безопасности.

О'Брайен подчеркнул, что «на Западе не хотят конфликта с РФ» и что «НАТО создавалась, чтобы избежать данного конфликта», сообщает «Газета.ру».

Тем не менее советник по безопасности заявил, что Соединенные Штаты Америки будут и далее «стоять вместе с Украиной» в ее противодействии Российской Федерации. Российская сторона многократно подчеркивала, что это внутриукраинский конфликт, и Москва с ним не связана.

Верховная рада Украины ранее утвердила изменения в конституции, закрепив в ней курс в Европейский союз и НАТО. Но несмотря на настойчивое желание Украины, еврокомиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан подчеркивал, что членство Украины в Евросоюзе в ближайшие годы невозможно. По его словам, в Киеве должны сосредоточиться на имплементации соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

В 2014 году украинский парламент отменил внеблоковый статус страны. В 2016 году были утверждены поправки, закрепляющие приоритетной целью внешней политики страны вступление в НАТО. Украинская сторона также должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами НАТО к 2020 году. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что, для того чтобы претендовать на роль кандидата в альянс, Украине необходимо потратить много времени для достижения целого ряда критериев. По мнению экспертов, Украина не сможет претендовать на вступление в НАТО ближайшие несколько десятков лет.