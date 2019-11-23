В Москве открыли сезон катков. ФАН-ТВ

Ледовый сезон открыт. Жители столицы наконец вышли на лед. В Москве открыли катки, главные из них – ВДНХ и «Восход» в Парке Горького. И если в прошлом году знаменитый и самый большой каток Европы на ВДНХ был разделен на две части из-за ремонта, то в этом году любители фигурного спорта могут проехать всю территорию парка без остановок. Кстати, на это потребуется около 17 минут. Каток даже стал мечтой для тех, кто совсем недавно переехал в столицу.

«Я читала, что это самый большой каток в Европе, интересно там побывать.Очень большой, я не ожидала, что он будет таким большим, мне все понравилось», — поделилась впечатлениями Вероника Киреева.

Но и желающих покататься в Парке Горького не меньше. На входе ажиотаж. А на льду как новички, так и опытные любители-фигуристы.

В этом году каток в Парке Горького стал еще больше. Теперь одновременно здесь могут кататься до шести тысяч человек. Кроме того, у него появилась тематика: сам каток называется «Восход» – в честь космического корабля, а на его территории расположены настоящие космический объекты.

«Я первый раз, недавно переехал, поэтому первый раз. Красивый хороший каток, мне очень нравится. Мне кататься комфортно, людей немного, все очень хорошо», — отметил посетитель катка Павел Купцов.

Всего в столице открыли 38 официальных катков. Но главный – каток на Красной площади, откроют только 29 ноября. Температура воздуха в столице стабильно ниже нуля градусов, а это значит, что искусственное покрытие катков находится вне угроз потепления.