Жена ликвидатора ЧАЭС рассказала, как выход «Чернобыля» испортил ей жизнь

Киев, 23 ноября. Супруга пожарного, который ликвидировал пожар на Чернобыльской АЭС, рассказала о том, как выход сериала «Чернобыль» испортил ей жизнь.

По словам Людмилы Игнатенко, два года назад с ней связалась представительница HBO. Она обратилась к женщине с просьбой стать консультантом сериала. Не зная истинных мотивов создателей картины, Людмила согласилась. Она подчеркнула, что не давала согласия на экранизацию ее жизненной истории.

После выхода сериала в свет Игнатенко испытала крайне навязчивое внимание журналистов. В конце концов, вдова покинула столицу Украины.

«Я была настолько разбита и убита. У меня не было свободной секунды, были звонки за звонками. Из-за того что меня лишили покоя, мне пришлось съехать со своей квартиры в Киеве», — сказала Игнатенко.

Женщина также отметила, что сериал разочаровал ее своей неправдивостью и откровенной ложью. В частности, ее супруг был совсем не таким человеком, каким представили его британские кинематографисты.

«Очень много кадров ложных. Показали, что Вася кричит. Но он у меня был настолько терпеливым, спокойным и уравновешенным. У него не было истерики», — цитирует Life.ru.

Ранее Газета.ru объяснила, почему одну из сцен в последний момент изъяли из сериала «Чернобыль».

Также сообщалось, что кинокритик оценил успех сериала «Чернобыль» на премии Emmy. Эксперт указал на художественные достоинства мини-сериала.