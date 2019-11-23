США хотят добиться от Facebook и Twitter отключения аккаунтов Роухани и Зарифа

Вашингтон, 23 ноября. Соединенные Штаты Америки призвали администрации социальных сетей Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты руководителей Ирана за отключение интернета в стране.
Госдеп США разместил в своем Twitter обращение специального представителя по Ирану Брайана Хука.
«Этот очень лицемерный режим. Власти блокируют интернет, в то время как сами продолжают использовать аккаунты в социальных сетях. Мы призываем Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты верховного лидера Али Хаменеи, главы МИД Мохаммада-Джавада Зарифа, президента Хасана Роухани до тех пор, пока они не восстановят доступ в интернет для своего народа», — говорится в обращении.
22 ноября Министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список министра информационно-коммуникационных технологий Мохаммада Джавада Азари Джахроми. Согласно информации Госдепа, министр причастен к ограничению доступа к Сети для населения Ирана. Присутствие в санкционном реестре подразумевает заморозку активов в США и запрет для американских компаний вести коммерческую деятельность с фигурантами списка.
16 ноября правительство Ирана ограничило доступ к интернету для своих граждан. Данное решение было принято на фоне протестов, которые были вызваны трехкратным повышением цен на бензин. Как передает RT, 23 ноября иранские власти частично восстановили доступ к Сети в десяти провинциях страны.
Государственный секретарь США Майк Помпео ранее высказался о ситуации в Иране.
«Как мы ввели санкции против министра связи Ирана, мы введём и новые санкции. Откажем им в визах, в другом всем тем, кто ведёт себя, как иранские лидеры», — заявил госсекретарь США.