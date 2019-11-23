Эксперт объяснил, что как ухаживать за автомобилем зимой

Москва, 23 ноября. Автомобильный эксперт Кирилл Милешкин рассказал о том, как следить за автомобилем в пору зимних холодов.

Эксперт поделился информацией, какие механизмы в машине наиболее подвержены замерзанию, и как этого можно избежать.

Прежде всего следует помнить, что у автомобиля могут намертво схватиться ручки дверей. Если они выдвигаются с помощью электроприводов, то без помощи специалистов не обойтись. Милешкин рекомендует тщательно протирать стыки на ручках после мытья автомобиля.

Проблемой могут стать и дверные уплотнители. Их также следует тщательно протирать после мойки и несколько раз за сезон обрабатывать силиконовой смазкой. Смазывать необходимо и дверные замки, особенно если автомобиль уже не новый. Протирание узлов и смазка уплотнителей позволят избежать замерзания крышки багажника — по своей конструкции она не отличается от боковых дверей.

Как говорит автоэксперт, стеклоочистители могут примерзнуть к лобовому стеклу в любой морозный день. Милешкин рекомендует отрывать их еще до запуска двигателя, так как они могли оставаться включенными еще с вечера. Иначе вы рискуете спалить предохранитель или моторчик. Также можно на ночь отгибать поводки от стекла, но тогда со временем пружины поводков будут ослабевать.

Милешкин рекомендует «разминать» боковые зеркала после ночи на морозе. Механизм зеркал во многих моделях связан с центральным замком. В случае замерзания зеркала, при открытии замка механизм может повредиться.

Аналогичные сложности возникают и со стеклоподъемниками. Снег на боковых стеклах начинает таять, вода стекается под уплотнитель, а потом вновь замерзает. В некоторых машинах достаточно провести скребкой по нижней кромке окна, но на других мерзлота блокирует работу стеклоподъемников. Резко нажимать на кнопки при таком раскладе нельзя — можно спалить моторчик.

Не рекомендуется использовать ручной тормоз в мороз после мойки: если узлы не успели высохнуть, то они покроются льдом. Не стоит использовать фароотмыватель, если над форсунками появилась ледяная корка: механизм просто не сумеет ее пробить.