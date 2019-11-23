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Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасака в Сирии

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Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасака в Сирии

Дамаск, 23 ноября. Россия и Турция провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в провинции Хасака Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Отмечается, что российские и турецкие военнослужащие следовали по маршруту Шейрек — Харам-Раш — Кара-Мания.

«Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Шейрек — Харам-Раш — Кара-Мания в провинции Хасака. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России», — уточнил Боренков.

Ранее стало известно о гибели десяти человек в результате подрыва автомобиля на севере Сирийской Арабской Республики. RT уточняла, что еще 20 человек получили повреждения различной степени тяжести. Они госпитализированы.

Также сообщалось о начале работы десятого совместного патруля России и Турции в Сирии.

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