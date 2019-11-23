Появилось видео с места ДТП с участием мэра Тулуна

Иркутск, 23 ноября. Видео с места ДТП в Черемховском районе Иркутской области, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха, появилось в Сети. Сам градоначальник в момент аварии также находился в салоне автомобиля.

Судя по записи, машина городского головы серьезно пострадала. Передняя часть смята практически полностью. Фрагменты машины разбросаны на значительном расстоянии от места происшествия. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Сам Карих отделался ушибами. Информация о его инфаркте не подтвердилась. По словам главы города Черемхово Вадима Семенова, мэр Тулуна чувствует себя удовлетворительно.

Ранее Газета.ru сообщала о гибели мэра Тулуна в результате ДТП в Черемховском районе Иркутской области. Согласно предварительным данным, городской голова не заметил грузовик, находившийся у обочины. По факту инцидента СК РФ начата проверка.