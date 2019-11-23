В ЛНР отреагировали на подготовку Киевом проекта «депортации народа Донбасса»

Луганск, 23 ноября. Депутат Народного совета ЛНР Павел Малый рассказал о «проекте депортации народа Донбасса», подготовленном Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В социальных сетях широкую огласку получил проект стратегии реинтеграции Донбасса, который был подготовлен СНБО Украины. В документе было предусмотрено переселение жителей ЛДНР с их территории в западные и центральные части Украины для «реукраинизации». Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя вызвавший резонанс документ, назвал его «фейком».

«Попытка Данилова опровергнуть существование плана депортации похожа на блеяние провинившегося школьника. Мол, я – не я, и шапка не моя. Смешно и жалко теперь выглядят оправдания Киева!» – подчеркивает депутат Народного совета ЛНР.

Павел Малый отмечает, что украинские власти всегда стремились владеть Донбассом как своей собственностью, вычеркнув из него жителей.

«И это очень хорошо прочитывается в документе СНБО с вполне реальным «планом депортации народа Донбасса», которым предусмотрены репрессии. Что может быть хуже для народа, чем власть, которой, не нужны «свои же» жители?» – комментирует ситуацию Малый.

Малый говорит, что это очевидно, почему Украина пытается избавиться от жителей Донбасса.

«Наш регион сильно выделяется на фоне других: люди Донбасса имеют обостренное чувство ценностей прав человека, моральных и культурных, которые на Украине – табу, ибо идти вразрез с нацистской политикой в государстве Украина не может никто. А вот наши земли, которые можно заселить нацистами и поддерживающими политику страны людьми, ей очень даже необходимы. Ведь не секрет, что с потерей Донбасса Украина опустилась на самое дно», – считает луганский депутат

По мнению Малого, приход Зеленского на место Порошенко не оправдал надежд украинцев. Новый президент следует курсом предшественника. Как говорит депутат Народного собрания ЛНР этот курс пора менять, не превращать его в шоу, ведь оно рано или поздно закончится и оставит горькое послевкусие. Малый подчеркивает, что Зеленскому со своим окружением пора начать выполнять обещания.

«Донбасс – не театральная площадка и не «дикое поле»: здесь люди и их судьбы, перед которыми за подобные «планы» придется ответить лично. Мы, коренные жители Донбасса, никогда не уйдем со своей земли и будем защищать ее до последней капли крови!» – говорит Павел Малый.

Глава ЛНР Леонид Пасечник уже высказывался по поводу документа. По его мнению, «план «реукраинизации» полностью ложится в канву сегодняшних политических решений на Украине и соответствует курсу, который диктуют националисты и западные кураторы».