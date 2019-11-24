Сирия, 23 ноября. Курдские боевики занимают новые позиции у Айн-Иссы в Ракке. Радикалы «Тахрир аш-Шам» обстреляли из миномета пригород Алеппо. Штаб «Джейш аль-Изза» уничтожен ВКС РФ в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили серию боевых вылетов на юге Идлиба и уничтожили штаб-квартиру боевиков «Джейш аль-Изза», а также нанесли ряд точечных ударов по опорным пунктам джихадистов «Тахрир аш-Шам»

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли укрытия боевиков в Идлибе и на севере Хамы, в Алеппо ответили на провокацию со стороны альянса «Тахрир аш-Шам», двух военнослужащих потеряли в Даръа при нападении неизвестных, и несколько человек, по неподтвержденным данным, в Латакии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли позиции правительственных сил в районе поселка Мадая на юге Идлиба, из минометов обстреляли квартал города Алеппо и позиции правительственных сил в западных окраинах.

Курдские вооруженные группировки: открыли огонь из минометов по жилым кварталам Алеппо, препятствуют выходу мирных жителей из города Айн-Исса в Ракке, направили конвой подкрепления, заявили о задержании 25 членов ИГИЛ1 в ходе последних совместных рейдов с силами международной коалиции.

ВС Турции и союзные силы: совместно с сотрудниками российской военной полиции провели патрулирование на северо-востоке Сирии, заняли два поселка у Айн-Иссы в Ракке и обмениваются с курдскими радикалами ударами на севере провинции, направили конвой к наблюдательному пункту в Идлиб.

«Исламское государство1»: подозреваются в нападении на курдского боевика в Хасаке.

Провинция Латакия

Вертолёты ВВС Сирии сбросили днем бочковые бомбы в предместьях города Кабана в районе Курдских гор на севере провинции, где расположены опорные пункты джихадистов «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе группировки запрещены в РФ). По информации оппозиционных источноков, днем в районе города Кабана и Нусайбин четверо военнослужащих САА были убиты и еще пять ранен в результате столкновения с боевиками, которые предприняли попытку контратаки, о чем сообщил портал Baladi News.

Провинция Алеппо

Утром радикалы «Тахрир аш-Шам» обстреляли линии обороны правительственных сил ракетными снарядами в районе населенного пункта Аз-Захра и жилой квартал Хамдания, где под ударом оказался жилой комплекс на 3000 квартир, о чем сообщил портал Aleppo AMC. Позднее столкновения в районе Рашидин и в поселках Мансур, Кафр-Даиль и Хан-аль-Ассаль к западу от города.

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжают провоцировать протурецкие отряды на ответные действия. После дневной провокации, когда курдские радикалы обстреляли из минометов жилые кварталы города Азаз, завязался бой в окрестностях города. Курдские радикалы в ответ обстреляли из тяжелой артиллерии отряд протурецких сил в районе фермерских угодий, как передал портал Aleppo AMC. Позднее источник сообщил о столкновениях у поселка Мараназ и у деревни Шеварга, где турецкая армия нанесла ответный удар по укрепрайонам курдских боевиков.

Провинция Даръа

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что неизвестные вооруженные боевики совершили нападение на двух членов 4-ой дивизии Сирийской арабской армии (САА) на дороге, связывающей города Тафас и Аль-Ядуда у контрольно-пропускного пункта военной разведки. Источник также сообщил, что за несколько часов до этого неизвестные также совершили нападение на главу муниципалитета города Шаджара. Как отмечает корреспондент, это четвертый обстрел жилища представителей официальной власти в районе и на жизнь главы муниципалитета совершила покушения уже несколько раз. По данным SOHR, всего с июня 2019 года до сегодняшнего дня количество жертв возросло до 127 человек, из них 18 человек - гражданские, 64 сотрудника сил внутренней безопасности и САА, 24 бойца из числа бывших членов вооруженной оппозиции.

Провинция Идлиб

Авиация ВКС РФ продолжает наносит ракетные авиаудары по базам радикалов в районе города Маарет-Хурма, в то время как подразделения сирийской армии обстреливают склады боеприпасов и линии обороны боевиков из тяжелой артиллерии в районах Шейх-Мустафа, Мушарифа и у поселка Маарет ас-Син.

Корреспондент портала Halab Today сообщил, что боевики группировки «Тахрир аш-Шам» убили и ранили четырех военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) у поселка Мадая. Во второй половине дня вертолеты ВВС Сирии возобновили бомбардировку укрытий радикалов у городов Хазарин и Шейх-Мустафа, как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Конвой бронетехники турецкой армии днем пересек погранпереход «Кафр-Лусин» и направился к наблюдательному пункту Маар-Хатат на востоке провинции, о чем сообщает информагентство Halab Today TV.

По сведеньям канала Radio Al Kul, авиация ВКС РФ нанесла удары по позициям радикалов в окрестностях города Кафр-Набель. В результате операции удалось нейтрализовать трех членов группировки «Джейш аль-Изза» после авиаудара по их штаб-квартире.

Провинция Ракка

В районе города Айн-Исса на севере провинции идут бои между отрядами протурецких сил и курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), как сообщает агентство Masar Press Net. Боевики SDF превратили деревню Дебс к западу от Айн-Иссы в свой военный пункт, выгнав оттуда всех жителей.

Как сообщает портал SOHR, в городе Тель-Абъяд раздался взрыв. В жилом квартале детонировала бомба, установленная в автомобиле. По меньшей мере 16 человек погибли, еще два десятка по данным телеканала Al Arabiya были доставлены в городской госпиталь, где им была оказана первая медицинская помощь. Министерство национальной обороны Турции обвиняют в теракте курдских боевиков.

По данным Twitter-канала XXVII27, боевики SDF препятствуют отходу жителей Айн-Иссы и установили контрольно-пропускные пункты на входе в лагерь Тель ас-Самин. Источник также сообщил, что силы протурецкого ополчения взяли под свой контроль поселок Аль-Молаг и деревню Сайда к северу от Айн-Иссы.

Военно-аналитический Twitter-канал Y.N.M.S передает, что курдские радикалы убили более 20 бойцов протурецкого ополчения и подорвали семь бронированных автомобилей, принадлежащих турецкой армии. В ответ ВС Турции направили в район несколько ударных беспилотников, которые сбросили на опорные пункты курдских радикалов бомбы.

Провинция Хама

Сообщается о жертвах среди сил САА в результате нападения группы неизвестных боевиков в поселке Майдан-Газаль. Пока что ни одна из группировок джихадистов, которые действуют на севере Хамы, не взяла на себя ответственность, как сообщает Twitter-канал NORS.

Подразделения правительственных сил, дислоцированные в военном лагере близ поселка Джурин обстреляли из тяжёлой артиллерии окрестности поселка Зайзун, где укрываются радикалы , как сообщает портал Step News. Вечером несколько отрядов джихадистов после затишья возобновили обстрел позиций САА и нанесли удар из ракетных и противотанковых установок в районе поселка Азизия, Расыф и на равнине Аль-Габ.

Провинция Хасака

Продолжаются бои между отрядами турецкой армией и курдскими боевиками «Демократических сил» в районе города Тель-Тамр, о чем сообщает агентство Masar Press Net. Столкновения отмечаются также в районе поселка Тель-Варад и у населенного пункта Абу-Расин.

В совместной операции сил международной коалиции и курдских радикалов, проведенной на территории Хасаки, Ракки и Дейр эз-Зора были задержаны 25 членов «спящих ячеек» «Исламского государства»1, как сообщает военно-аналитический Twitter-канал Natsecjeff. Напомним, что в это число входит пять задержанных вчера в Дейр-эз-Зоре мирных жителей, которых захватили в ходе десантной операции в городе Дибан. Их подозревают в связи с террористами ИГИЛ, одного жителя Дибана американские военнослужащие застрелили в ходе рейда.

В деревне Маркада группа неизвестных застрелила курдского боевика, который проводил патрулирование в жилых кварталах, о чем сообщает медиаресурс Alk Habour 21. Курдские силы внутренней безопасности «Асайиш» обвиняют в нападении «спящие ячейки» ИГИЛ.

Как сообщает ТАСС, на северо-востоке Сирии завершил десятое патрулирование безопасной зоны совместный конвой российской и турецкой военной полиции. Как указано в сообщении Минобороны России, с воздуха воздушное патрулирование координировал экипаж вертолета ВКС РФ. Маршрут конвоя взял начало у погранперехода Шейрек и завершил его у поселка Кара-Мания.

1 Организация запрещена на территории РФ.