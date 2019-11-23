Египет и Марокко поддержали антитеррористическую операцию ЛНА Хафтара

Каир, 23 ноября. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел встречу с министром иностранных дел Марокко Насером Буритом. Стороны обсудили ряд региональных вопросов, в частности, антитеррористическую операцию в Ливии. Об этом сообщил пресс-секретариат президента Египта.

В Каире отметили, что на встрече особое внимание было уделено событиям в Ливии. Ас-Сиси и Бурита заявили о поддержке государственных институтов страны, а также отметили большую роль Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в борьбе с террористами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем. Стороны подчеркнули, что ЛНА удалось достичь значительных успехов в сфере обеспечения безопасности, поддержания стабильности, единства и суверенитета Ливии.

Под контролем ЛНА находится практически вся территория Ливии за исключением захваченной боевиками ПНС Ливии столицы. Население Ливии выказывает свою поддержку силам Хафтара, в том числе и жители оккупированного Триполи. Так называемое ПНС Ливии является искусственно созданным ООН органом, при этом о своей поддержке террористов заявили лишь 12 государств ООН. Функционеров ПНС Ливии неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ террористическим организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1.

ЛНА под командованием Хафтара в 2014 году начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама» по освобождению ряда населенных пунктов на северо-западе страны от джихадистов. В апреле текущего года стартовал новый этап операции ― освобождение Триполи от террористов ПНС Ливии и подконтрольных ему бандформирований. При этом в западных СМИ активно распространяется информация об участии в контртеррористической операции ЧВК «Вагнера». До сих пор доказательств этому приведено не было.

1 Организация запрещена на территории РФ.