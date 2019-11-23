Шнурова обругали за судейство на «Голосе»

Москва, 23 ноября. Сергей Шнуров вызвал скандал на шоу «Голос». Зрители шоу «Первого канала» остались недовольны, после того как Шнуров выбрал для прохождения в следующий раунд исполнительницу Ирину Чувакову.

Ирина Чувакова пела дуэтом с Дмитрием Клинаевым, отцом актера Егора Клинаева, погибшего в восемнадцатилетнем возрасте. Егор был известен ролями в сериалах «Физрук» и «Домашний арест».

Дуэт исполнил песню «Бледный бармен» группы «Рондо». Все наставники отметили высокий уровень выступления. По мнению Константина Меладзе выступление было душевным, а Полина Гагарина выделила «фантастические нотки» в голосе Дмитрия. Большинство зрителей шоу отдали предпочтению именно Дмитрию.

Но после раздумий, Сергей Шнуров отдал победу Ирине Чуваковой. По словам наставника, он не может терпеть женских слез, поэтому выбирает Ирину.

Зрители остались недовольны решением знаменитого певца. Недовольство начало перетекать в социальные сети.

Жена Клинаева опубликовала у себя в Instagram голосование с фотографиями Дмитрия и Ирины, предложив объективно сделать выбор. В итоге 64% подписчиков выбрали Дмитрия, на стороне Ирины оказалось 36%.

«Поздравляем! Гордимся! Эмоции зашкаливают от такого яркого, суперского выступления! Браво!» — комментирует выступление Дмитрия @lyudmila.larina.

Пользователи отмечают вокальные данные и харизму Дмитрия.

«Болели сильно-сильно! Гордимся сильно-сильно! Смотрю голос всегда, несправедливости полно и регулярно. Выбор-это фортуна-лотерея! А Дима такой красавчик! Харизматичный, обаятельный, без выпендрежа! Таких сейчас мало, и не хватает на эстраде таких! Удачи! Обнимаем!», — пишет @lilia_m_csn.

Некоторые критикуют судейство.

«Да в этом году судьи «Голоса» сплошное разочарование. Даже из-за них не хочется смотреть этот проект. Не выбрали Руслана Алехно, Дмитрия Клинаева... Они либо глухие, либо слепые, либо зажрались до такой степени, что нюх потеряли», — делится мнением @sagseverini.

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина расплакалась, после того как узнала, что Дмитрий пришел на конкурс ради памяти трагически ушедшего из жизни сына.