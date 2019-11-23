Друзьям Вишневского из Союза Журналистов СПб и ЛО плевать на попавших в беду журналистов

Санкт-Петербург, 23 ноября. «Независимый» Союз Журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области не стал заступаться за журналистов телеканала «Санкт-Петербург», на которых напали во время съемочного процесса. Тем самым данная организация снова подтвердила свою политическую ангажированность.

Жильцы дома на Херсонской улице передали в редакцию телеканала «Санкт-Петербург» обращение. В нем они пожаловались на огромное количество незнакомых людей в парадной, а также шум и грязь. На место прибыли журналисты с целью снять репортаж на тему незаконного размещения в жилых домах гостиниц (изменения в 17-ю статью Жилищного кодекса, которые запретили этот вид бизнеса в обычных квартирах, вступили в силу с 1 октября текущего года).

Корреспонденты сняли происходящее. Выяснилось, что 50 постояльцев одновременно проживали в небольшой квартире. Действия съемочной группы не понравились сотрудникам хостела, в результате прямо на улице режиссер, корреспондент и операторы были избиты.

Союз Журналистов СПБ и Ленобласти, обязанность которого – защита журналистов при исполнении ими профессионального долга, проигнорировал совершенные в отношении коллег вопиющие и незаконные действия.

Стоит обратить внимание на то, что это не первый такой случай. Аналогичная ситуация случилась с генеральным директором издания «Ведомости» Борисом Грумбковым, который был обвинен в домогательствах. Союз Журналистов Петербурга и Ленобласти в тот раз также оставил дело без внимания.

При этом СЖ СПБ и ЛО посчитал нужным вмешаться в ситуацию с домогавшимся до студенток Борисом Вишневским. Участник секс-скандала, помимо депутатской деятельности, также преподает в РГПУ им. Герцена.

Депутат имеет много союзников в Союзе Журналистов — данная организация оказывает ему помощь в обеспечении поддержки в инфополе. Так, секретарь СЖ Мария Шишкина в хороших отношениях с Вишневским — она помогает депутату «улучшать» репутацию заказными статьями. Частый «гость» на страницах интернет-издания и депутат Максим Резник. Оба чиновника никак не связаны с журналистикой, однако достаточно часто появляются хвалебные публикации об их деятельности.

Это говорит о том, что Союз Журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области является не «независимой» организацией. Прикормили данное издание ушлые политические деятели, для которых такие связи выгодны. СЖ СПБ и ЛО является для них своего рода прикрытием «информационного тыла», несмотря на разного рода скандалы, в которые попадают политики. Из этого следует, что «коллеги» из данной организации смотрят сквозь пальцы на попавших в беду журналистов, которые, в свою очередь, не хотят стать частью продажной компании, передает издание «Политика сегодня».