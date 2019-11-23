Сирия, 23 ноября. Штаб «Джейш аль-Изза» разрушили ВКС РФ. Крупное подкрепление курдских боевиков прибыло в Ракку к Айн-Иссе. Конвой турецкой армии направился к наблюдательному пункту в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили вылет на юг провинции Идлиб, где нанесли удар по расположениям боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и штабу «Джейш аль-Изза».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрепления джихадистов в Хаме и Идлибе.

«Джейш аль-Изза»: потеряла трех боевиков и штаб в результате авиаудара ВКС РФ в Идлибе в районе Кафр-Набеля.

Курдские вооруженные группировки: обмениваются ударами с протурецким ополчением у Азаза в Алеппо, в Ракке к городу Айн-Исса перебросили крупное подкрепление для своих отрядов.

ВС Турции и союзные силы: направили конвой к наблюдательному пункту в Идлиб, обмениваются в Алеппо ударами с радикалами SDF.

Провинция Алеппо

На юге провинции Алеппо продолжаются столкновения между радикалами «Тахрир аш-Шам» и подразделений Сирийской арабской армии (САА). У города Джазрая подразделения сирийской армии открыли огонь по опорным пунктам радикалов и нанесли удар по базам джихадистов с помощью противотанковых ракетных снарядов. Информация о потерях в рядах боевиков еще будет уточняться. В районе города Алеппо Рашидин и в поселках Мансур, Кафр-Даиль и Хан-аль-Ассаль к западу от города джихадисты ударили по позициям сирийской армии ракетными снарядами, о чем сообщил источник в сети Twitter (@NagiNajjar). В воздушном пространстве на юге Алеппо отмечаются активные вылеты самолетов разведки ВВС Сирии.

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжают провоцировать протурецкие отряды на ответные действия. После дневной провокации, когда курдские радикалы обстреляли жилые кварталы города Азаз, завязался бой в окрестностях города. Курдские радикалы в ответ обстреляли из тяжелой артиллерии отряд протурецких сил в районе фермерских угодий, как передал портал Aleppo AMC. Позднее источник сообщил о столкновениях в районе поселка Мараназ и у деревни Шеварга, где турецкая армия нанесла удар по укрепрайонам SDF.

Провинция Идлиб

Конвой бронетехники турецкой армии днем пересек погранпереход «Кафр-Лусин» и направился в районе наблюдательного пункта Маар-Хатат на востоке провинции, о чем сообщает информагентство Halab Today TV.

Вертолеты ВВС Сирии возобновили свою бомбардировку укрытия радикалов у городов Хазарин и Шейх-Мустафа, как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). По сведеньям канала Radio Al Kul, авиация ВКС РФ нанесла удары по позициям радикалов в окрестностях города Кафр-Набель. В результате операции удалось нейтрализовать трех членов группировки «Джейш аль-Изза» - ближайшего союзника альянса «Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Российские самолеты также ударили по опорным пунктам боевиков в районе поселка Машариф.

Провинция Ракка

Десятки боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) были ликвидированы протурецкими бойцами в районе поселка Абу-Дубс к западу от города Айн-Исса, как передает портал Step News. Крупное подкрепление курдских радикалов было переброшено к городу вечером. Агентство также сообщает, что несмотря на усиление охраны на контрольно-пропускных пунктах SDF, жители с окраины города бегут из зон боевых действий.

Как передает РИА Новости, чисто погибших в результате подрыва автомобиля в центре Тель-Абъяда возросло до 16 человек – еще несколько скончались в госпитале. Еще более 20 пострадали, как сообщил РИА Новости источник, близкий к протурецким силам. Взрыв автомашины произошел утром на оживленной улице, самодельная бомба была установлена в автомобиле, припаркованном на обочине. Турецкое министерство обороны возлагает ответственность за подрыв на курдских радикалов.

Провинция Хама

В связи с тем, что ВКС РФ интенсифицировали обстрел позиций радикалов и их путей снабжения на юге провинции Идлиб, в долине Аль-Габ также отмечаются провокации со стороны радикалов, которые обстреливают укрепления сирийской армии. Как сообщает SOHR, несколько отрядов джихадистов после затишья в провинции возобновили обстрел позиций САА и союзных сил и нанесли удар из ракетных и противотанковых установок в районе поселка Азизия, Расыф и на равнине Аль-Габ.