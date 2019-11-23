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Миро высмеяла Рудковскую в «траурной тафте» на балу в Петербурге

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Миро высмеяла Рудковскую в «траурной тафте» на балу в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. Продюсер Яна Рудковская в очередной раз поразила поклонников шикарным платьем. Светская львица предстала в роковом образе Малефисенты на балу в Петербурге.

Рудковская стала почетным гостем на балу, организованном ювелиром Петром Аксеновым. Супруга известного фигуриста Евгения Плющенко выбрала для светского раута необычный наряд. Видео грациозного прохода по залам отеля Рудковская опубликовала в Instagram.

Рудковская известна своей любовью к пышным бальным нарядам. В этот раз продюсер примерила пышное платье со шлейфом черного цвета итальянского модельера Giambattista Valli.

«К черному балу в Санкт-Петербурге готова! На один вечер в любимый Питер и в любимую «Астория»! Кто же я? Черный лебедь или Пиковая дама?» — написала Рудковская.

Скандальный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо необычного образа Рудковской. Светская сплетница раскритиковала наряд продюсера и сравнила его с «траурной тафтой».

«Намекает, видимо, мужу, что скоро станет вдовой, если найдет питерскую любовницу Жени», — написала Миро.

Однако поклонники Рудковской не поддержали ехидных замечаний Миро и выразили продюсеру свое восхищение. Некоторые сравнили звезду с Малефисентой.

 «Шикарное платье!» ― написала elenadetskayodejda.

«Яна! Смотрю на вас и восхищаюсь!!! Вы большая умница!» ― добавила ekaterine050_kosmetik.

Ранее Рудковская попала в рейтинг самых состоятельных блогеров Рунета. 44-летний продюсер Димы Билана заняла 9 место в списке, рядом с Хабибом Нурмагомедовым и Ксенией Собчак.

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