Сирия, 24 ноября. Курдские боевики убили мирного жителя и арестовали больше 20 человек в ходе рейда на востоке провинции Дейр-эз-Зор. США возвращают свои танки и другую военную технику из Ирака в Хасаку. Радикалы SDF**** уничтожили склад боеприпасов протурецких сил к северу от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курдские вооруженные группировки: убили мирного жителя и арестовали больше 20 человек в ходе рейда в городе Дибан; потеряли двоих боевиков SDF около Айн-Иссы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1***: утверждает, что в результате проведенного ею обстрела к северо-западу от Хамы были убиты два военнослужащих САА.

Международная коалиция: провела авианалет на востоке Дейр-эз-Зора, из-за чего погиб один местный житель; уверяет, якобы сохраняет всего 500 солдат за Евфратом в САР; возвращает свои танки и другую военную технику из Ирака в Хасаку.

Армия Турции и союзные силы: лишись склада с боеприпасами на севере Ракки из-за нападения курдских бандгрупп.

Провинция Дейр-эз-Зор

По сведениям источников Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате авианалета ВВС западной коалиции во главе с США в восточной части провинции Дейр-эз-Зор был убит один мирный житель. Буквально за день до этого погибший мужчина вернулся в САР, чтобы жениться, однако скончался на месте после авиационного удара по его дому.

Боевики Сирийских демократических сил (SDF) убили местного жителя во время рейда в городе Дибан за Евфратом, передает SOHR. По словам курдских главарей, атака велась против подпольных ячеек «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). В ходе данных действий, которые велись под прикрытием самолетов США, были также арестованы свыше 20 человек, заподозренных в якобы сотрудничестве с ИГ1.

Провинция Ракка

Как утверждает курдский канал в сети Twitter Rojava Network, радикалы SDF уничтожили склад боеприпасов протурецких сил в деревне Хафия, находящейся недалеко от города Айн-Исса на севере Ракки. В ходе данного налета погибли несколько десятков бойцов, поддерживающих Анкару в ее антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии. Таким образом, «Демократические силы» продолжают провоцировать Турцию на возобновление активных боевых действий.

По информации Rojava Network, вблизи Айн-Иссы были ликвидированы два курдских боевика из состава SDF.

Провинция Хама

Джихадистские бандформирования, дислоцирующиеся внутри Идлибской зоны деэскалации, продолжают регулярно нарушать условия перемирия. Так, террористы обстреляли позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Аль-Киркат, расположенного на склонах горной гряды Шахшабо к северо-западу от Хамы. Более того, как уверяет связанный с боевиками портал Step News Agency, под огнем исламистов погибли два военнослужащих правительственных сил. Из-за подобных действий джихадистов войска САР, а также ВКС РФ зачастую вынуждены предпринимать ответные меры на окраинах «Большого Идлиба». Напомним, в этой местности дислоцируются преимущественно бандгруппы «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в России).

Провинция Хасака

На территорию Хасаки въехал военный конвой Соединенных Штатов, следовавший из Ирака. Согласно данным Euphrates Post, в составе колонны двигались 11 транспортных средств, в том числе танки и грузовики с боевой техникой. Таким образом, ранее выведенные из зоны безопасности на севере САР в соседнюю страну американские подразделения продолжают возвращаться в Сирию.

Между тем, как заявил командующий центральным командованием США, в Восточной Сирии будто бы остается всего 500 американских солдат, передает Euphrates Post. По его словам, это необходимо для противодействия остаткам ИГ. В действительности, Пентагон заодно с ЧВК Blackwater и курдскими бандгруппами занимаются контрабандой нефти из сирийских месторождений, как было установлено, в частности, источниками ФАН и о чем ранее также заявляли в Минобороны РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.