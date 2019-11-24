Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия новости 24 ноября 07.00: курдские боевики убили жителя Дейр-эз-Зора, США возвращаются из Ирака в САР

41
0 Оставить комментарий

ВС США в Сирии

Сирия, 24 ноября. Курдские боевики убили мирного жителя и арестовали больше 20 человек в ходе рейда на востоке провинции Дейр-эз-Зор. США возвращают свои танки и другую военную технику из Ирака в Хасаку. Радикалы SDF**** уничтожили склад боеприпасов протурецких сил к северу от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курдские вооруженные группировки: убили мирного жителя и арестовали больше 20 человек в ходе рейда в городе Дибан; потеряли двоих боевиков SDF около Айн-Иссы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1***: утверждает, что в результате проведенного ею обстрела к северо-западу от Хамы были убиты два военнослужащих САА.

Международная коалиция: провела авианалет на востоке Дейр-эз-Зора, из-за чего погиб один местный житель; уверяет, якобы сохраняет всего 500 солдат за Евфратом в САР; возвращает свои танки и другую военную технику из Ирака в Хасаку.

Армия Турции и союзные силы: лишись склада с боеприпасами на севере Ракки из-за нападения курдских бандгрупп.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

По сведениям источников Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате авианалета ВВС западной коалиции во главе с США в восточной части провинции Дейр-эз-Зор был убит один мирный житель. Буквально за день до этого погибший мужчина вернулся в САР, чтобы жениться, однако скончался на месте после авиационного удара по его дому.

Боевики Сирийских демократических сил (SDF) убили местного жителя во время рейда в городе Дибан за Евфратом, передает SOHR. По словам курдских главарей, атака велась против подпольных ячеек «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). В ходе данных действий, которые велись под прикрытием самолетов США, были также арестованы свыше 20 человек, заподозренных в якобы сотрудничестве с ИГ1.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Как утверждает курдский канал в сети Twitter Rojava Network, радикалы SDF уничтожили склад боеприпасов протурецких сил в деревне Хафия, находящейся недалеко от города Айн-Исса на севере Ракки. В ходе данного налета погибли несколько десятков бойцов, поддерживающих Анкару в ее антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии. Таким образом, «Демократические силы» продолжают провоцировать Турцию на возобновление активных боевых действий.

По информации Rojava Network, вблизи Айн-Иссы были ликвидированы два курдских боевика из состава SDF.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Джихадистские бандформирования, дислоцирующиеся внутри Идлибской зоны деэскалации, продолжают регулярно нарушать условия перемирия. Так, террористы обстреляли позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Аль-Киркат, расположенного на склонах горной гряды Шахшабо к северо-западу от Хамы. Более того, как уверяет связанный с боевиками портал Step News Agency, под огнем исламистов погибли два военнослужащих правительственных сил. Из-за подобных действий джихадистов войска САР, а также ВКС РФ зачастую вынуждены предпринимать ответные меры на окраинах «Большого Идлиба». Напомним, в этой местности дислоцируются преимущественно бандгруппы «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в России).

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

На территорию Хасаки въехал военный конвой Соединенных Штатов, следовавший из Ирака. Согласно данным Euphrates Post, в составе колонны двигались 11 транспортных средств, в том числе танки и грузовики с боевой техникой. Таким образом, ранее выведенные из зоны безопасности на севере САР в соседнюю страну американские подразделения продолжают возвращаться в Сирию.

Между тем, как заявил командующий центральным командованием США, в Восточной Сирии будто бы остается всего 500 американских солдат, передает  Euphrates Post. По его словам, это необходимо для противодействия остаткам ИГ. В действительности, Пентагон заодно с ЧВК Blackwater и курдскими бандгруппами занимаются контрабандой нефти из сирийских месторождений, как было установлено, в частности, источниками ФАН и о чем ранее также заявляли в Минобороны РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров