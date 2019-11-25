Депутат Госдумы-психиатр сомневается в качестве скандального медосмотра водителей

Комитет по охране здоровья Госдумы РФ проанализирует способы выявления маркеров психотропных веществ и алкогольной интоксикации (железодефицитного трансферрина) в анализах россиян для получения разрешения на управления автомобилем. Об этом Федеральному агентству новостей заявил зампредседателя комитета Николай Говорин.

«Не нужно переоценивать значение биологических маркеров, индикаторов в диагностике заболевания, которое устанавливается клиническим способом. Я считаю, это должно быть предметом еще экспертного обсуждения, — сказал психиатр, доктор медицинских наук. — Что касается трансферрина, на мой взгляд, он не является абсолютным показателем того, что по одному этому параметру можно судить, что человек страдает алкоголизмом».

С 22 ноября, согласно новым правилам медосмотра для автомобилистов Минздрава РФ, водители и кандидаты в водители были обязаны сдавать мочу и кровь для получения медицинской справки. Нововведение обернулось скандалом. В нескольких городах люди выстроились в очереди в наркологические диспансеры, чтобы успеть пройти медосмотр по старым правилам: цена такой медицинской справки для категории А, В и М обещала вырасти до пяти тысяч рублей.

«Чушь какая-то! У нас минимальный размер оплаты труда 11280 рублей. Такую зарплату получает 3,2 млн человек. Да еще и работодатели, частенько нарушая закон, и поменьше платят, — возмутился президент РФ Владимир Путин. — А сколько миллионов людей возле этой цифры, чуть побольше? Пять тысяч если нужно отдать за справку, значит, ползарплаты месячной нужно отдать? Все инстанции это согласовали! Минтруд РФ хотя бы должен был посмотреть, что это такое».

По мнению Николая Говорина, взваливать на плечи граждан такие расходы недопустимо.

«Понятно, что эта стоимость не обеспечивает рентабельность применяемого оборудования, расходных материалов, участия экспертов, врачей, но эти расходы должно нести государство», — отметил член Центрального штаба ОНФ.

Затраты на новый документ в купе со справкой от нарколога, которая сегодня стоит в районе трех-пяти тысяч рублей, приходятся и вовсе на весь МРОТ. По словам вице-президент Национального автомобильного союза Антона Шапарина, обсуждение нововведения прошло кулуарно, без участия общественности. Новая мера никак не повлияет на безопасность дорожного движения.

«Существует профанация. Была попытка встроить туда, мне кажется, лоббистские классические зубы, когда единственный поставщик одного на всю страну оборудования. Только себестоимость каждого анализа в больнице без учета оборудования амортизации, только реактивы — это две тысячи рублей, — отметил он. — Цифра, которую бы выдавили из Россиян, приблизилась бы к миллиарду долларов, что совсем неплохо для конкретного производителя за один приказ Минздрава».

Единственный производитель оборудования для анализа, по данным СМИ, находится во Франции. Реагенты тоже импортные. В итоге россияне вложились бы не в отечественную, а в европейскую экономику. После резкой критики нововведения Минздрав РФ отложил вступление документа в силу.

«Я убежден, что в ближайшее время будут использованы отечественные технологии: в стране ведутся серьезные разработки по созданию современных методов подобного рода диагностических наборов. Это очень важно», — считает Николай Говорин.

По мнению экспертов, CDT-тест, анализ, который указывает на злоупотребление алкоголем, не работает при целом ряде заболеваний, точность его показаний не превышает 80%. Обозначенная в приказе граница определения вещества (карбогидрат-дефицитного трансферрина) в сыворотке крови (1,2%) недопустимо низкая.

«В рецензируемых статьях обычно используется цифра 1,7-2 % как показатель того, что человек в принципе употребляет алкоголь. Но для хронических алкоголиков это цифра 3 и более», — утверждает Антон Шапарин.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза, Минздрав взял цифру с потолка. В результате «пройти» через такой анализ не сможет практически никто.

«Даже в правилах проведения диагностических мероприятий, которые были утверждены ранее и разработал главный нарколог РФ господин Брюн, зона от 1,3% до 1,6% является серой зоной, которая требует повторного проведения анализов, это никто не учел. Зачем? Можно же сразу отправить человека на освидетельствование к врачу, и дальше возникает огромная коррупционная ловушка», — добавил общественник.

Наличие маркеров поможет заподозрить психическое расстройство, например, алкоголизм. При этом окончательное решение, согласно приказу Минздрава РФ от 10 сентября 2019 года № 731н, выносит комиссия экспертов.

«Этот же CDT—тест может быть у человека, который перенес и страдает хроническим гепатитом. Эксперты это прекрасно понимают. С другой стороны, любой дополнительный биологический маркер, который указывает на наличие хронической интоксикации, является дополнительным фактом, доказательством, если будут еще и клинические проявления, — пояснил Николай Говорин. — Мне кажется, граждане должны успокоиться. Подобного рода подходы являются принципиальными».

Новые требования Минздрав намерен пересмотреть до 1 июля 2020 года. И, хотя, в московских наркологических диспансерах очередей нет, автомобилисты не ждут от будущих изменений ничего хорошего.

«Все, кто употребляет, могут обойти [закон, — прим. ФАН]. Я знаю, что даже те, кто стоят на учете в наркодиспенсерах, ездят за рулем», — сказал корреспонденту ФАН столичный автомобилист Александр Сивков.

По мнению автомобилистов, избавиться от наркоманов и хронических алкоголиков на за рулем одной только новой справкой невозможно. В первую очередь необходимо улучшить контроль аварийности на дорогах и найти управу на «Даркнет», где легко можно купить водительские права.

«Нужно менять систему получения, выдачи водительских прав, — утверждает Антон Шапарин. — Государство должно повысить доверие к выдаваемым медицинским справкам, потому что сейчас вы ее, по сути, покупаете, а медицинское учреждение ни за что не отвечает».

Менять правила медосмотра для водителей имеет смысл только после того, как медучреждения страны начнут нести «жесточайшую ответственность» за результаты своих проверок, подчеркнул общественник.