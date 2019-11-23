Радикала Ляшко не пустили к памятнику жертвам «голодомора» в Киеве

Киев, 23 ноября. Лидера Радикальной партии Олега Ляшко не пустили к памятнику жертвам так называемого «голодомора» в Киеве. Об этом политик сообщил в Facebook.

По словам украинского радикала, он вместе со своими последователями пришел к мемориалу в день памяти жертв «голодомора». Однако Ляшко не дали возложить цветы к памятнику и зажечь лампадку.

Политик пожаловался, что мемориал оградили на время выступления президента Украины Владимира Зеленского и пускали к нему только по особым приглашениям.

«Где это видано, чтобы на мероприятие в такой скорбный день пускали по каким-то приглашениям. Вы не имеете права запрещать людям пройти и возложить цветы. Имейте совесть, мордовороты!» ― возмутился Ляшко.

Глава украинской Радикальной партии назвал случившееся с ним «унижением украинцев и страны». По его словам, за 12 лет существования памятника таких случаев не было. После выступления президента Украины Ляшко все же удалось возложить цветы к мемориалу.

Ранее в субботу в Киеве прошли стычки между участниками марша в поддержку транссексуалов и националистами. Радикалы выступили против проведения марша в день памяти жертв «голодомора» и попытались сорвать шествие. Они выкрикивали непристойные лозунги о полиции, кидали в стражей порядка сырые яйца, а затем попытались прорвать оцепление.

Стоит отметить, что так называемый «голодомор» не признается международным сообществом. Ранее госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот заявил, что Германия не рассматривает массовую гибель жителей СССР в 1932-1933 годах как геноцид украинского народа. Он призвал различать политическую и международно-правовую оценку, так как определение «геноцид» появилось в международном праве только с 1948 года.