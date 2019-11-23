Глава МИД Венгрии рассказал о планах посетить Москву 9 мая

Нью-Йорк, 23 ноября. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что планирует присутствовать на праздничных мероприятиях 9 мая 2020 года в Москве.

«Что касается мероприятий 9 мая, в прошлый раз, пять лет назад, я сам представлял правительство Венгрии. И в этот раз, я думаю, будет так же», — предположил дипломат.

Говоря о перспективах встречи венгерского премьера Виктора Орбана и президента России Владимира Путина, которая состоялась 30 октября в Будапеште, министр указал, что контакты на высшем уровне проводятся раз в год.

«В прошлом году премьер-министр посетил Москву, в этом году ваш президент посетил нас. В следующем году наш премьер посетит Москву. Это всегда проходит во второй половине года», — отметил Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что, поскольку Путин в этом году был в Будапеште в октябре, следующая встреча, предположительно, должна состояться осенью 2020 года.

В начале ноября о желании присутствовать в Москве на торжествах по случаю 75-летия Победы заявил и американский лидер Дональд Трамп.

Напомним, 30 октября российский лидер прибыл в Венгрию в рамках рабочего визита, чтобы провести переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном. До этого в последний раз Путин посещал государство в 2017 году. Тогда визит был приурочен к XXXI чемпионату мира по дзюдо. В сентябре 2018 года Путин и Орбан встречались в Москве.

В ходе встречи в Кармелитском подворье представители двух государств обсудили в частности перспективы нормализации отношений между Россией и Евросоюзом и поставки энергоресурсов через Украину.