Плющенко купил корову и потребовал от Рудковской оставить его в покое

Москва, 23 ноября. Музыкальный продюсер Яна Рудковская раскрыла фанатам содержимое третьей серии реалити-шоу «Яна Супер», в том числе рассказала о необычной покупке супруга — фигурист Евгений Плющенко приобрел корову.

На странице Рудковской в социальной сети Instagram появился анонс третьей серии телепроекта, который она запустила вместе с телеведущей Ксенией Собчак. В новом выпуске любовь Плющенко к сельскому хозяйству набрала новые обороты.

«Женя, ты купил корову?» — спросила удивленная Рудковская.

«Сюрприз!» — ответил довольный фигурист.

Помимо домашнего хозяйства звездной пары новый выпуск расскажет о «войне» Рудковской с бывшей супругой футболиста Александра Кержакова Миланой Тюльпановой и недовольстве Плющенко частыми светскими раутами.

Так, во время съемок спортсмена застали колющим дрова. Подошедшая к нему Рудковская напомнила о мероприятии, которое состоится в тот же день.

«Ты помнишь, я тебе говорила про бал? Так вот это сегодня», — сообщила мужу продюсер.

Далее в коротком видео показаны кадры с мероприятия, где Плющенко выходит из себя и требует оставить его в покое.

«Не трогайте меня больше», — заявил он.

Напомним, проект «Яна Супер» запустили этой осенью. Ранее в шоу Рудковская заявила о своем решении расстаться с мужем. СМИ тут же обратили внимание, что в этой фразе нет никакой конкретики, хотя о разладе в семье, как отмечает телеканал «360», известно давно. Плющенко отпуску с супругой предпочел отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль «Новая Волна» в Сочи, где проводила время в певцом Димой Биланом.

С исполнителем связано и еще одно неоднозначное заявление продюсера в рамках реалити-шоу «Яна Супер». Несмотря на то, что передача посвящена рассказу о настоящей жизни Рудковской и ее семьи, светская львица посчитала нужным сообщить зрителям о близких отношениях с Биланом. По словам жены фигуриста, между ней и певцом давно нет грани «артист-продюсер», она была стерта много лет назад.