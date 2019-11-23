Медведев пообещал защитить советские льготы от «регуляторной гильотины»

Москва, 23 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал сохранить льготы населению, которые гарантировались нормативными актами СССР, в рамках «регуляторной гильотины».

В ходе съезда «Единой России» председатель партии выслушал обращение, которое касалось вопроса сохранения советских льгот в рамках «регуляторной гильотины» и сокращения избыточных нормативных актов, принятых в СССР.

Медведев подчеркнул, что ни один нормативный акт, касающийся льгот, не может быть отменен, даже если ему 50 или 70 лет.

«Не имеет никого значения, когда он принимался. Отмена таких документов возможна только с принятием дублирующего документа», — добавил глава Кабмина РФ.

Российский премьер отметил, что все установленные СССР или РСФСР акты, касающиеся льгот, будут сохранены на переходный период.

Кроме того, в рамках съезда «Единой России» Медведев пригрозил депутатам исключением из ЕР за невнимание к жалобам граждан. Глава российского правительства подчеркнул, что ни одно обращение от граждан в комиссию по этике партии «Единая Россия» не должно остаться без внимания, реакция на нарушение этических норм будет жесткой, вплоть до исключения из партии.