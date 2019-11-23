В РПЦ отреагировали на идею «псевдоцеркви» ПЦУ отмечать Рождество на Украине 25 декабря

Глава раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко не исключил, что украинцы будут праздновать Рождество 25 декабря. В Русской православной церкви оценили его заявление.
Как заметил Епифаний в интервью телеканалу Zik, если ПЦУ увидит, что большинство православных христиан на Украине готовы отмечать Рождество по григорианскому календарю 25 декабря, «тогда не возникнет никаких проблем».
Однако настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин считает, что проблемы все-таки есть, и они очень серьезные.
«Паства Епифания в большинстве своем отмечает Рождество 25 декабря, но только по юлианскому календарю или, как еще говорят, по старому стилю. А то, что глава так называемой ПЦУ предлагает, — это фактически празднование Рождества 12 декабря, то есть в середине рождественского поста», — заметил отец Всеволод в комментарии Федеральному агентству новостей.
По словам священника Русской православной церкви, настоящий христианский календарь — юлианский.
«К кому хочет быть ближе Епифаний? Очевидно, что к так называемым католикам и униатам, а не к своей собственной пастве. В ней, конечно, тоже есть люди, которые хотят перейти на григорианский календарь, на новый стиль, но даже в этой псевдоцеркви такие люди не составляют большинство.
Поэтому понятно, кому служит Епифаний. Не верующим Украины, а западным модернистским тенденциям. И то, что глава ПЦУ говорит, ориентировано прежде всего на либеральную общественность, которая и в церковь-то не ходит, а также на безбожные, богоборческие западные элиты. Вот им Епифаний хочет понравиться», — считает Всеволод Чаплин.
Представитель РПЦ заметил, что «только далекие от веры люди или либеральные фанатики» полагают, что календарный вопрос мало значим.
«На самом деле праздники совершаются и в небесной церкви. Там есть время, там есть святые, которые празднуют эти дни, и они руководствуются тем календарем, которым они пользовались в своей земной жизни, следуя экономическим церковным постановлениям, которые многие из этих святых и создавали.
Да, когда-то время будет отменено. Время — это характеристика твари, творения. После второго пришествия Христа времени уже не будет. Но пока и в небесной церкви есть время, а значит — есть и календарь, и праздники, отмечаемые по нему. А те, кто отказался от календаря, по которому живут святые, празднуют христианские праздники не тогда, когда они отмечаются на небе», — объяснил позицию канонической православной церкви Всеволод Чаплин.
Он добавил, что когда в церкви говорят, что небо и земля днесь, то есть сегодня, да возвеселятся, — это не просто красивые слова, это отображение реальности.
«Когда календарь поменяли в угоду рационализму, дерзнули как бы разорвать ткань времени, созданную богом. А эта ткань неразрывна. Единственным «основанием» для реформы была попытка привязать праздники к астрономическим явлениям Северного полушария. Но почему к этим явлениям нужно привязываться? Да, если будет усиливаться разница между астрономическими явлениями и юлианским календарем, то когда-то Рождество может отмечаться фактически летом. Ну и что страшного? В Южном полушарии его и так празднуют в летнее время.
Так что я считаю, что календарная реформа вообще была искусственной, и в православном мире сейчас, наоборот, стараются вернуться к юлианскому календарю. Например, Польская православная церковь, освободившись от давления коммунистических прогрессистов, вернулась к нему, отказавшись от григорианского. А ПЦУ выступает против православных верующих», — заключил Всеволод Чаплин.