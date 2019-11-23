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В РПЦ отреагировали на идею «псевдоцеркви» ПЦУ отмечать Рождество на Украине 25 декабря

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В РПЦ отреагировали на идею «псевдоцеркви» ПЦУ отмечать Рождество на Украине 25 декабря

Глава раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко не исключил, что украинцы будут праздновать Рождество 25 декабря. В Русской православной церкви оценили его заявление.

Как заметил Епифаний в интервью телеканалу Zik, если ПЦУ увидит, что большинство православных христиан на Украине готовы отмечать Рождество по григорианскому календарю 25 декабря, «тогда не возникнет никаких проблем».

Однако настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин считает, что проблемы все-таки есть, и они очень серьезные.

В РПЦ отреагировали на идею «псевдоцеркви» ПЦУ отмечать Рождество на Украине 25 декабря

«Паства Епифания в большинстве своем отмечает Рождество 25 декабря, но только по юлианскому календарю или, как еще говорят, по старому стилю. А то, что глава так называемой ПЦУ предлагает, — это фактически празднование Рождества 12 декабря, то есть в середине рождественского поста», — заметил отец Всеволод в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам священника Русской православной церкви, настоящий христианский календарь — юлианский.

«К кому хочет быть ближе Епифаний? Очевидно, что к так называемым католикам и униатам, а не к своей собственной пастве. В ней, конечно, тоже есть люди, которые хотят перейти на григорианский календарь, на новый стиль, но даже в этой псевдоцеркви такие люди не составляют большинство.

Поэтому понятно, кому служит Епифаний. Не верующим Украины, а западным модернистским тенденциям. И то, что глава ПЦУ говорит, ориентировано прежде всего на либеральную общественность, которая и в церковь-то не ходит, а также на безбожные, богоборческие западные элиты. Вот им Епифаний хочет понравиться», — считает Всеволод Чаплин.

В РПЦ отреагировали на идею «псевдоцеркви» ПЦУ отмечать Рождество на Украине 25 декабря

Представитель РПЦ заметил, что «только далекие от веры люди или либеральные фанатики» полагают, что календарный вопрос мало значим.

«На самом деле праздники совершаются и в небесной церкви. Там есть время, там есть святые, которые празднуют эти дни, и они руководствуются тем календарем, которым они пользовались в своей земной жизни, следуя экономическим церковным постановлениям, которые многие из этих святых и создавали.

Да, когда-то время будет отменено. Время — это характеристика твари, творения. После второго пришествия Христа времени уже не будет. Но пока и в небесной церкви есть время, а значит — есть и календарь, и праздники, отмечаемые по нему. А те, кто отказался от календаря, по которому живут святые, празднуют христианские праздники не тогда, когда они отмечаются на небе», — объяснил позицию канонической православной церкви Всеволод Чаплин.

Он добавил, что когда в церкви говорят, что небо и земля днесь, то есть сегодня, да возвеселятся, — это не просто красивые слова, это отображение реальности.

В РПЦ отреагировали на идею «псевдоцеркви» ПЦУ отмечать Рождество на Украине 25 декабря

«Когда календарь поменяли в угоду рационализму, дерзнули как бы разорвать ткань времени, созданную богом. А эта ткань неразрывна. Единственным «основанием» для реформы была попытка привязать праздники к астрономическим явлениям Северного полушария. Но почему к этим явлениям нужно привязываться? Да, если будет усиливаться разница между астрономическими явлениями и юлианским календарем, то когда-то Рождество может отмечаться фактически летом. Ну и что страшного? В Южном полушарии его и так празднуют в летнее время.

Так что я считаю, что календарная реформа вообще была искусственной, и в православном мире сейчас, наоборот, стараются вернуться к юлианскому календарю. Например, Польская православная церковь, освободившись от давления коммунистических прогрессистов, вернулась к нему, отказавшись от григорианского. А ПЦУ выступает против православных верующих», — заключил Всеволод Чаплин.

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