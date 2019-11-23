Стали известны объемы урожая пшеницы в России в 2019 году

Москва, 23 ноября. Валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн придется на пшеницу, это позволит России войти в число мировых лидеров по экспорту. Об этом рассказал вице-премьер РФ Алексей Гордеев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

«Если говорить о таких показателях, как валовый сбор зерна всех видов, он составит порядка 120 миллионов тонн, это на 6% больше, чем в прошлом году», — пояснил Гордеев.

Он уточнил, что из этого количества пшеницы будет собрано примерно 75 миллионов тонн, и это позволит России иметь хороший экспортный потенциал и входить в число мировых лидеров по ее экспорту.

То, что урожай текущего года позволит России не только обеспечить внутреннее потребление, но и реализовать экспортные планы, в сентябре отмечал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он прогнозировал, что сбор пшеницы ожидается на уровне 78 миллионов тонн, а зерновых в целом — 120 миллионов тонн. Также он сообщал, что российские агропромышленники впервые с 2012 года собрали урожай пшеницы первого класса.

В ходе встречи с Гордеевым, помимо сбора зерновых, Путин обсудил перенос сроков маркировки молочных продуктов на середину следующего года. Вице-премьер уточнил, что в настоящее время на полках магазинов наводят порядок, и натуральные молочные продукты уже находятся отдельно от продуктов с добавками, кроме того полностью заработала система «Меркурий».