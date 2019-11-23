«Калашников» показал на видео новый электромотоцикл

Москва, 23 ноября. Концерн «Калашников» опубликовал видео с прототипом нового городского электромотоцикла Cafe Racer.

Как сообщили в «Ростехе», частью которого является «Калашников», Cafe Racer способен проехать на одной зарядке до 100 километров. Электромотоцикл оборудован бесщеточным двигателем постоянного тока с жидкостным охлаждением, его мощность составляет 50 киловатт, что соответствует 68 лошадиным силам. Cafe Racer способен развивать скорость до 100 километров в час.

Прототип электромотоцикла впервые представили на форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что в Петербурге установили памятник Калашникову возле музея артиллерии. Фигура появилась в честь 100-летия со дня рождения выдающегося российского оружейника Михаила Калашникова на внешней экспозиции Военно-исторического музея артиллерии инженерных войск и войск связи.