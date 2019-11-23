Власти Гонконга заливают улицы бетоном, чтобы лишить радикалов булыжников

Гонконг, 23 ноября. Студенты, которые забаррикадировались в Политехническом университете Гонконга, не дождались обещанной массовой демонстрации, которая должна была в эту субботу прорвать полицейское оцепление и освободить их. Об этом сообщает с места событий специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Больше того, из оставшихся в здании нескольких десятков человек еще шесть студентов сдались полиции, не выдержав ожидания штурма, а также отсутствия воды и еды. Они вышли из здания университета, взявшись за руки, и были усажены в полицейский микроавтобус.

Глава местной администрации, Кэрри Лэм, публично признала, что высшие учебные заведения Гонконга превратились в фабрики оружия и места сбора радикалов. Полиция подтвердила эти опасения – в освобожденном полицией Китайском университете Гонконга было обнаружено несколько тысяч бутылок с зажигательной смесью.

Тем временем местные власти готовятся к новым столкновениям и повсеместно заливают улицы бетоном. Корреспондент ФАН прошел по одной из центральных улиц Гонконга, Nathan Roud, чтобы лично убедиться, чем обернулись последние беспорядки для города.

Оказалось, что на протяжении трех перегонов метро от станции Jordan до станции Prince Edward (а это около 2,5 километров), до сих пор не восстановлена брусчатка на тротуарах, которую протестующие разбирали, чтобы кидать в полицию. Конечно, они разобрали не весь тротуар на протяжении 2,5 км, но те места, где они это сделали, достигают местами в длину 50-100 метров. Уже понятно, что власти не собираются восстанавливать первоначальное состояние разрушенных мостовых, а просто заливают бетоном все лакуны вместе с брусчаткой.

Причем, гонконгские рабочие делают это настолько неаккуратно, что имеют все шансы потеснить миф о криворукости российских дорожных рабочих – бетон укладывается в лужи, неровными слоями, вперемежку с мусором. Возможно, власти прогнозируют еще месяцы столкновений, поэтому нет смысла делать красиво, зато нужно максимально обезопасить полицию и мирных горожан от летящих булыжников.

До сих пор не восстановлены десятки сожженных светофоров, несколько вестибюлей станций метро, фасады множества зданий, остановки общественного транспорта. Вместо неработающих светофоров на улицах встали регулировщики.

Быстро наладить нормальное уличное движение не получится, так как вандалы уничтожили не только сами светофоры, но и металлические боксы, в которых находилась аппаратура управления городской сигнализацией и освещением.

В довершение к этому до сих пор закрыты некоторые входы в метро, подвергшиеся атакам с использованием бутылок с зажигательной смесью.

Разбитые вывески, поваленные светофоры, изуродованные витрины довершают картину того, как Гонконг пытаются «сделать свободным». На сожженных фасадах всюду красуется главный лозунг демонстрантов: «Если сгорим мы, вы сгорите с нами!». На фото лозунг, который радикалы написали на входе сожженной станции метро Mong Kok. А стилизованные изображения руки со средним пальцем наглядно показывают, что думают радикалы о мнении остальных жителей Гонконга и, тем более, мнении китайцев с материка.

Впрочем, похоже, что последние аресты примерно тысячи бунтовщиков на минувшей неделе сделали свое дело – вот уже три дня в Гонконге тихо и безопасно. Получается, что всего лишь тысяча человек вот уже полгода терроризировала многомиллионный Гонконг. При этом повод для протестов, законопроект, позволяющий выдавать преступников за пределы Гонконга, уже отозван властями, но сразу после обнародования этой уступки демонстранты выдвинули пять новых требований, включая такие, что прямо нарушают суверенитет Китая.

Завтра, 24 ноября в Гонконге пройдут выборы депутатов в районные советы города и в связи с этим наблюдатели ждут активизации беспорядков. ФАН следит за развитием событий.

Как сообщал ФАН ранее, протесты в Гонконге начались летом 2019 года после обсуждения законопроекта об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых жителей Гонконга любой стране, в том числе материковому Китаю. К требованиям протестующих об отзыве законопроекта очень быстро добавились еще пять: теперь они хотят введения прямых выборов в Гонконге и фактической независимости от Китая. Сначала акции были мирными, но впоследствии стали заканчиваться актами вандализма и даже нападениями на мирных жителей.

Напомним, в 1860 году после поражения Китая во Второй Опиумной войне Великобритания получила в вечное пользование территории Коулунского полуострова к югу от Баундари-стрит и острова Камнерезов, а в 1898 году — взяла у Китая в аренду на 99 лет прилегающую территорию на севере Коулунского полуострова и остров Ланьтау. Однако в 1997 году территория Гонконга официально вернулась в состав Китайской Народной Республики и КНР имеет полное право установить там свои законы. При этом США прямо поддерживают выступления оппозиции в Гонконге и недавно приняли закон, предусматривающий наказание чиновников Гонконга за преследование оппозиции.