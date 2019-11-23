Данные более миллиарда человек попали в открытый доступ

Вашингтон, 23 ноября. Личные данные 1,2 млрд человек были обнаружены в открытом доступе на незащищенном сервере в Сети. Утечку обнаружил специалист по кибербезопасности Винни Тройя.

Как сообщает Wired, в базе данных содержались домашние и мобильные номера пользователей, адреса электронной почты, профили в Facebook, Twitter, LinkedIn и Github, а также история трудоустройства.

Тройя рассказал, что данные хранились на сервере Google Cloud. В Google не стали сообщать, кому принадлежит сервер. Однако судя по данным, часть информации принадлежит американской компании People Data Labs. Специалист считает, что утечка могла произойти из-за того, что базы компании взломали, или же клиент компании опубликовал их в открытом доступе.

Тройя сообщил об утечке в ФБР. После этого данные исчезли из свободного доступа. При этом остается неизвестно, пользовались ли злоумышленники опубликованными данными.

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