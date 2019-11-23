Путин обсудил перенос сроков маркировки молочных продуктов с вице-премьером Гордеевым

Москва, 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин обсудил с вице-премьером Алексеем Гордеевым перенос сроков маркировки молочных продуктов.

В субботу российский лидер провел несколько рабочих встреч, одна из которых — с заместителем председателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии.

Путин в ходе встречи отметил, что сроки маркировки молочных продуктов перенесли на середину следующего года.

«По молоку, Владимир Владимирович, порядок все-таки наводим», — объяснил Гордеев.

Вице-премьер уточнил, что в настоящее время на полках магазинов натуральные молочные продукты находятся отдельно от продуктов с добавками, кроме того, полностью заработала система «Меркурий».

«Мы видим всю цепочку от фермы до прилавка», — заверил он.

Напомним, вопрос о маркировке готовых молочных продуктов возник еще в прошлом году. Такой метод обсуждали как альтернативу другой контрольной системе — «Меркурию». С 1 июля прошлого года производители в России обязаны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде.

Согласно распоряжению правительства, обязательная маркировка некоторых видов молочной продукции будет введена с 1 июня 2020 года. Это позволит сделать плавный переход на новую систему, что минимизирует риски его негативных последствий на рынке товаров. Маркировать планируют молоко, сливки, сгущенку, кефир и йогурт. Кроме того, маркировке подлежат сливочное масло, молочные пасты, сыры, творог и мороженое.