Косторная снова обошла Загитову на Гран-при в Японии

Токио, 23 ноября. Российская фигуристка Алена Косторная стала первой на Гран-при в Японии, ей уступила японская спортсменка Рика Кихира.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сделала несколько ошибок в короткой программе и опустилась на третье место. Алена Косторная идеально откатала произвольную программу, чисто выполнив самые сложные элементы.

В сумме Косторная набрала 240 баллов, это второй результат. Ранее мировой рекорд по количеству очков за выступление поставила еще одна россиянка Александра Трусова, набрав 241 балл.

Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе должна быть довольна результатом. Ее подопечные — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная выиграли все шесть этапов мирового Гран-при.

Финальное состязания состоится с 5 по 8 декабря в Турине, пишет Deita.ru.

Ранее Алина Загитова заявила, что больше не хочет ни с кем соревноваться. Она пообещала, что будет кататься в свое удовольствие. Знаменитая спортсменка планирует принять участие в ледовом шоу Татьяны Навки.