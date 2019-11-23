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Винокур объяснил, почему глупо смешивать творчество Ротару с политикой

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Винокур объяснил, почему глупо смешивать творчество Ротару с политикойТомск, 23 ноября. Смешивать творчество украинской певицы Софии Ротару с политикой — глупость неимоверная, могут меняться политики и президенты, но артисты — это навсегда. Такую позицию выразил российский юморист Владимир Винокур.

Представитель культуры оспорил высказывание сенатора, члена Совета Федерации России Валерия Рязанского о том, что теперь Ротару нужно встречать пустыми зрительными залами, а отечественному Минкультуры необходимо найти рычаги воздействия на артистов, которые могут позволять себе критиковать Россию и при этом приезжать в нее на заработки.

«У таких артистов, как Ротару, не бывает возраста, она всю жизнь прожила в любви зрителей огромного Советского Союза. И сейчас ничего не изменилось. Ее любят везде — в России, на Украине, в Молдове, в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты , а артисты — это навсегда», — заступился за певицу Винокур.

Смешение творчества певицы с политикой он назвал «неимоверной глупостью», передает НСН

Ранее со схожим мнением выступил музыкальный критик, журналист и телеведущий Евгений Бабичев, сказав, что втягивать гуманитарные сферы в политические отношения между странами глупо. Также он выразил мнение, что российская эстрада многое потеряла без выступлений Ротару. 

Напомним, ранее глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал планы Народной артистки СССР выступить на российской сцене. Он заявил, что «лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале». Такую реакцию сенатора вызвала полярная смена отношения артистки к России, которая годом ранее отказалась от выступлений в стране, а теперь решила вновь приехать на заработки.

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Источник: НСН
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