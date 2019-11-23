Донбасс сегодня: радикалы убивают солдат ВСУ, в ответ штаб ООС готовит операцию «Кольцо»

Донбасс, 23 ноября. Радикалы открыли охоту на военнослужащих украинской армии. Штаб ООС планирует физически зачистить националистов. В ДНР рассказали о крупных потерях ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась девяти обстрелам со стороны киевских подразделений. Огонь велся из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия, орудий боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Под обстрел попали шесть населенных пунктов: Донецк, Спартак, Доломитное, Саханка, Ленинское и Еленовка. В последней зафиксированы попадания в жилой дом и хозяйственную постройку.

Между националистами и личным составом ВСУ растет противостояние

Спикер Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин отметил, что между украинскими националистами и регулярными подразделениями Вооруженных сил Украины нарастает вооруженное противостояние. Наиболее напряженная обстановка сложилась в зоне ответственности 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Из военнослужащих данного соединения после смерти их командира Евгения Коростелева было сформировано боевое подразделение, готовое зачистить в любой момент село Николаевка от боевиков «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ), организовавших покушение на комбрига.

Колонна из 400 человек, 30 автомобилей и бронетехники ожидала приказа руководства так называемой Операции объединенных сил несколько часов, однако указание на начало активных действий так и не поступило. Командование штаба так и не решилось на силовую зачистку населенного пункта от праворадикалов. В результате националисты продолжили убивать украинских солдат. В четверг снайперскими выстрелами убиты два бойца 128-й бригады в поселке Степановка. Около села Шумы под Горловкой противотанковой управляемой ракетой уничтожен армейский ЗИЛ, доставлявший питьевую воду в расположение 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Осколками ракеты были ранены четверо бойцов, один из которых впоследствии скончался.

В скором времени командование ООС планирует оперативные мероприятия под наименованием «Кольцо», целью которых является разоружение националистов, а в случае их сопротивления — физическое устранение.

Небоевые потери в зоне ООС

Разведка ДНР сообщает, что за прошедшую неделю 147 украинских солдат получили травмы, не связанные с ведением боевых действий. По информации полковника Басурина, основными причинами травм являются неумелое обращение с оружием, сознательные самострелы, драки между сослуживцами и прочие. Очередной самострел произошел недавно в районе села Широкино (на мариупольском направлении). Боец 36-й бригады морской пехоты ВСУ, желая избежать дальнейшего прохождения службы, выстрелил себе в бедро.

Луганское оборонное ведомство также фиксирует случаи небоевых ранений среди личного состава подразделений оперативно-тактической группировки «Север». Солдат 14-й механизированной бригады ВСУ ранил себя из своего же оружия. А военнослужащий из 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ подорвался на мине вблизи села Сизое. От полученных ранений оба скончались. По традиции потери списаны украинскими комбригами на полученные в ходе боевых действий.

На увеличении количества небоевых потерь сказывается и недостаточное медицинское обеспечение украинских войск. В частях и соединениях армии отсутствуют необходимые лекарства, не хватает медицинского персонала, госпитали и больницы переполнены. В связи с этим в зону ответственности ОТГ «Восток» прибыл с проверкой начальник медслужбы ВСУ Игорь Хоменко. Возглавляемая им комиссия выявила хищения медикаментов, а в 36-й бригаде морской пехоты обнаружила поступление противогриппозных вакцин, у которых отсутствует государственная сертификация.

ОБСЕ отмечает отсутствие техники ВСУ в положенных местах хранения

Наблюдатели миссии ОБСЕ в своем еженедельном отчете зафиксировали отсутствие 78 единиц техники украинской армии в местах хранения тяжелого вооружения в Луганской области. Иностранцы не досчиталось 45 танков, 20 гаубиц и пяти минометов. Народная милиция Луганской Народной Республики предполагает, что указанное вооружение солдаты Киева используют для обстрелов городов и сел республик, заявил военный спикер ЛНР Яков Осадчий.

1 Организация запрещена на территории РФ.