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Стало известно о состоянии попавшего в страшное ДТП мэра Тулуна

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Стало известно о состоянии попавшего в страшное ДТП мэра Тулуна

Иркутск, 23 ноября. Врачи зафиксировали ушибы у мэра Тулуна Юрия Кариха, попавшего в ДТП вместе с супругой Ларисой в Иркутской области, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Столкновение с лесовозом для супруги градоначальника стало смертельным, она скончалась на месте. Прибывшие на место ДТП медики оценили состояние Кариха как тяжелое. 

Но чиновник отказывался от госпитализации. После внимательного осмотра выяснилось, что у него легкие травмы.

По данным ТАСС, подозрение на инфаркт Кариха не подтвердилось. Как рассказал глава города Черемхово Вадим Семенов, Карих чувствует себя нормально.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало фото с места страшной аварии.

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