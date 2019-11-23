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Россия

Гендиректор Роскосмоса заверил Путина в соблюдении сроков строительства «Восточного»

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Гендиректор Роскосмоса заверил Путина в соблюдении сроков строительства «Восточного»Москва, 23 ноября. График строительства второй очереди космодрома «Восточный» выдерживается. Об этом рассказал генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

О ходе строительства космодрома на Дальнем Востоке Рогозин должил президенту России Владимиру Путину в ходе личной встречи, когда глава государства поинтересовался, какие вопросы остались неразрешенными с момента их последнего общения на «Восточном». 

«В настоящее время у нас задействованы более 1260 рабочих и 140 единиц техники. Это полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на то, что там достаточно холодно», — объяснил он.

Рогозин уточнил, что в настоящее время застраивается вторая очередь — космический ракетный комплекс (КРК) для тяжелых ракет семейства «Ангара». Кроме того, глава Роскосмоса заверил президента, что ежемесячно лично инспектирует ход работ.

Гендиректор Роскосмоса заверил Путина в соблюдении сроков строительства «Восточного»Ранее, 12 ноября, Рогозин ввел жесткий контроль за строительством «Восточного» и расходом бюджетных средств, чтобы не допустить новых хищений. 

17 ноября Следственный комитет России сообщил, что продолжает выявлять нарушения при строительстве космодрома и расследовать 12 уголовных дел, связанных с незаконным изъятием средств на данном объекте. 

Путин на совещании с членами правительства констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве «Восточного», порядка там до сих пор нет. Российский лидер подчеркнул, что средства при выполнении гособоронзаказа должны быть потрачены строго на указанные цели, а информация об их расходовании должна быть прозрачной.

Рогозин отмечал, что в целом «Восточный» набирает обороты и должен приносить отдачу, а запуск иностранных аппаратов при помощи российских средств выведения должен укрепить позиции России на международных рынках.

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Источник: РИА Новости
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