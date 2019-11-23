Гендиректор Роскосмоса заверил Путина в соблюдении сроков строительства «Восточного»

Москва, 23 ноября. График строительства второй очереди космодрома «Восточный» выдерживается. Об этом рассказал генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

О ходе строительства космодрома на Дальнем Востоке Рогозин должил президенту России Владимиру Путину в ходе личной встречи, когда глава государства поинтересовался, какие вопросы остались неразрешенными с момента их последнего общения на «Восточном».

«В настоящее время у нас задействованы более 1260 рабочих и 140 единиц техники. Это полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на то, что там достаточно холодно», — объяснил он.

Рогозин уточнил, что в настоящее время застраивается вторая очередь — космический ракетный комплекс (КРК) для тяжелых ракет семейства «Ангара». Кроме того, глава Роскосмоса заверил президента, что ежемесячно лично инспектирует ход работ.

Ранее, 12 ноября, Рогозин ввел жесткий контроль за строительством «Восточного» и расходом бюджетных средств, чтобы не допустить новых хищений.

17 ноября Следственный комитет России сообщил, что продолжает выявлять нарушения при строительстве космодрома и расследовать 12 уголовных дел, связанных с незаконным изъятием средств на данном объекте.

Путин на совещании с членами правительства констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве «Восточного», порядка там до сих пор нет. Российский лидер подчеркнул, что средства при выполнении гособоронзаказа должны быть потрачены строго на указанные цели, а информация об их расходовании должна быть прозрачной.

Рогозин отмечал, что в целом «Восточный» набирает обороты и должен приносить отдачу, а запуск иностранных аппаратов при помощи российских средств выведения должен укрепить позиции России на международных рынках.