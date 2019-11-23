Психолог рассказала, как справиться с паническими атаками

Москва, 23 ноября. Психолог Центра социальной помощи семье и детям «Косино-Ухтомский» Лидия Годлевская рассказала о симптомах панической атаки.

Негативные мысли и установки являются главной причиной панической атаки. Человек может плохо думать о самом себе, окружающих и событиях в его жизни.

Стресс, хроническое переутомление плюс постоянный негатив могут вызвать нехватку воздуха. В таком случае дыхание становится поверхностным, у человека появляется страх задохнуться.

Чтобы справиться с панической атакой, нужно следить за своим рационом. Отказаться от спиртных напитков, кофеина, сигарет — всего, что возбуждает нервную систему, передает «360».

Годлевская порекомендовала следить за дыханием. Именно глубокий вдох и выдох могут вывести из состояния прострации.

Эксперт посоветовала обращать внимание на окружающие предметы и попытаться их пересчитать. Врач напомнила, что панические атаки являются довольно распространенной проблемой среди жителей крупных городов.

На 100 человек примерно три человека страдают от панических атак. Учиться контролировать свои эмоции лучше заранее, а для этого нужно обратиться к специалисту, резюмировала Годлевская.

Ранее психолог Анна Литвинчук сообщила, что мужчинам тоже нужны комплименты. Они нуждаются в приятных словах о родных и близких, поощрении их работы.