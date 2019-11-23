Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену в Якутии

Москва, 23 ноября. Росавтодор рассмотрел проект строительства моста через реку Лену в Якутии, ведомство его одобрило. Об этом рассказал глава Минтранса России Евгений Дитрих.

«Есть региональный проект, который субъект РФ строит на принципах концессионного соглашения (…) Коллеги сейчас дорабатывают, структурируют и пришлют нам. Росавтодор его посмотрел, он ему понравился», — сказал министр.

Дитриха спросили, когда министерство транспорта сможет внести проект строительства объекта на рассмотрение правительства.

«Как только Росавтодор его отдаст, мы его тут же посмотрим, достаточно оперативно», — ответил он.

Напомним, планы по строительству переправы через Лену существуют еще с 1980-х годов. В 2013 году даже состоялся конкурс, но окончательное решение о возведении объекта так и не приняли.

В ноябре президент РФ Владимир Путин поддержал проект строительства автодорожного моста. Письмо руководителя Якутии Айсена Николаева, в котором он просил предусмотреть в бюджете средства на данный проект, получило резолюцию главы государства. Он поручил правительству представить предложения по проекту.

Возведение моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. По предварительной оценке, стоимость работ составит 63,7 миллиарда рублей. Планируется, что в будущем легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно.

В том случае, если деньги будут выделены, строительство моста через реку Лену завершится к 2025 году. Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит круглогодичную транспортную доступность Якутска для населения.