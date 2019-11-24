Эстония хочет обокрасть Россию. Политика недели. ФАН-ТВ

На этой неделе Эстония заявила, что намерена «вернуть» себе Эстонскую Ингерманландию. С предложением выступил антироссийский спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас. Речь идет о территориях нынешнего Кингисеппского района Ленинградской области и нижнем течение реки Нарвы. Земля в 300 км² составляет 5% якобы эстонской территории. Эта местность действительно двадцать лет принадлежала Европе по условиям Тартуского мирного договора. Он был заключен в феврале 1920 года после окончания Эстонской войны за независимость. Но во время Второй мировой войны договор потерял силу, Ингерманландия снова перешла к России и принадлежала ей последние 80 лет.

Россия и Эстония до сих пор не могут утвердить договор о пограничных территориях, потому что во время его подписания в 2014 году сменилось эстонское правительство, и процесс затянулся. Но было обговорено «отсутствие территориальных претензий» двух стран. Этот факт заставляет усомниться правдивости претензий эстонцев.

Российские политики утверждают, что Тартуский мирный договор не имеет никакой юридической силы и не может быть аргументом для «возвращения» территорий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал требования неприемлемыми. Пока конфликт не привел к конкретным действиям, но данное обвинение не лучшим образом отразится на российско-эстонских отношениях.

Но не все европейские страны агрессивны по отношению к России. Президент Швейцарии Ули Маурер посетил Россию для встречи с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Ожидания от встречи были геополитические: планировалось обсудить вопросы Сирии, Украины, Южного Кавказа, а также договориться о взаимовыгодном сотрудничестве Москвы и Берна.

Встреча прошла в позитивном ключе и укрепила российско-швейцарские отношения. Вот как выразил свое отношение к России Ули Маурер:

«Я уже упоминал сегодня, что Швейцария многим обязана России еще со времен Венского конгресса в 1815 году. Благодаря России, собственно говоря, Швейцария сохранилась как независимое государство. И я всегда помню об этом, и всегда, когда мы бываем в России, мы считаем себя обязанными помнить об этом, мы всегда чувствуем свою признательность», — поделился Ули Маурер, президент Швейцарии.

Это первая встреча двух глав государств, с момента переизбрания швейцарского главы на новый срок, который по закону европейской страны продлится один год. Когда Маурер избрался на первый срок в 2012 году Владимир Путин видел потенциал дальнейших отношений двух стран.

«Убежден, что дальнейшее развитие российско-швейцарских отношений отвечает интересам народов обеих стран, служит укреплению стабильности и взаимопонимания в Европе», — отметил Владимир Путин, президент Российской Федерации.

Российско-швейцарские отношения несут дружественный характер. Но из-за того, что Берн входит в ЕС, встречи представителей двух государств часто затрагивают животрепещущие политические темы. Так последняя встреча Путина и экс-президента Швейцарии Дидье Буркхальтера прошла в мае 2014 года, через два месяца после присоединения Крыма к России. Неудивительно, что разговор получился резонансным, а сами российско-швейцарские отношения в ходе встречи отошли на второй план.

На этой неделе произошли важные изменения в кабинете министров. Константин Чуйченко стал председателем организационного комитета по проведению перекрестных годов РФ и Киргизии в 2020 году. До этого Чуйченко занимал пост заместителя российского кабмина. Таким образом в России следующий год будет Годом Киргизии, а в Киргизии — Годом России.

В сентябре этого года Владимир Путин встречался с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым для обсуждения вопроса военного сотрудничества.

«И мы всегда дорожим и ценим эти наши отношения. И мы всегда стремимся реализовывать те договоренности, которые у нас с Россией есть, и мы над этим всегда работаем», — подытожил встречу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Еще одно назначение этой недели — Михаила Бабича включили в состав рабочей группы Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Кроме первого замминистра экономического развития нацпроектами теперь будет заниматься Михаил Кузнецов и Игорь Смирнов, которые руководят общественным движением «Народный фронт «За Россию».

Национальные проекты России запланированы до 2024 года и распределены на три направления: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

В середине недели вышла информация о том, что порядок получения медицинских справок для водителей изменятся с 22 ноября. Их планировалось перевести в электронный вид, медосмотр ужесточить, а цену поднять почти в 10 раз. Но ажиотаж эта новость получила, когда находчивые водители массово пришли в медпункты 21 ноября, чтобы получить справку по старому образцу. Весть о том, что вся страна стоит в очередях и вынуждена отдавать за справку половину прожиточного минимума, дошла до президента России.

«Чушь какая-то, у нас минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей. Пять тысяч если нужно отдать за эту справку, это что, ползарплаты нужно отдать?» — возмутился Владимир Путин.

Из-за огромных очередей и общественного резонанса Минздрав России отложил данный законопроект на неопределенный срок. В опросе на странице Федерального агентства новостей более 65% пользователь высказались против законопроекта.