Врачи рассказали, как очистить легкие от табака

Москва, 23 ноября. Экс-курильщикам обязательно нужно помогать своему организму бороться с вредным воздействием никотина и смол табака, предупредили врачи.

Дело в том, что организм бросивших курить людей из-за того, что они долгое время отравляли никотином свои легкие, более подвержен воспалительным процессам. Чтобы справиться с этим следует пить имбирный чай, он обладает противовоспалительным действием.

Очень важно включить в свой рацион клюкву, потому что именно эта ягода помогает активно очищать расположенные в легких реснички. Помимо этого, следует есть больше свежих овощей и фруктов. Такой рацион поможет укрепить иммунитет и вывести из организма токсины, пишет «Федерал Пресс» со ссылкой на данные «Информационной Медицинской Сети».Еще один совет касается пребывания на свежем воздухе: гулять стоит как можно больше. Помимо этого неплохо освоить различные техники дыхания.

Ранее известный диетолог рассказала о том, как важно сохранять здравый смысл и не следовать непонятным интернет-советам о сбросе веса, не пить таблетки для похудения и питаться сбалансированно, не допуская дефицитов тех или иных веществ. В противном случае, по словам эксперта, можно только ухудшить здоровье, как это произошло с певицей Юлией Началовой и актрисой Людмилой Гурченко.