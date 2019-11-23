Путин обсудил с митрополитом возвращение старообрядцев в Россию

Москва, 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин обсудил с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием возвращение старообрядцев в страну.

Встреча главы государства со священнослужителем прошла в субботу. Митрополит поблагодарил президента за то, что он возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа​​​.

«Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два – три года», — рассказал Корнилий.

Он добавил, что еще 150 семей готовы вернуться в Россию из Латинской Америки в 2020 году.

Президент спросил у митрополита, были ли какие-то сложности в процессе переселения, уточнил, как справляются вернувшиеся старообрядцы.

«С божьей помощью», — ответил Корнилий.

Священнослужитель поблагодарил президента за подготовку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Он отметил, что уже прошел международный форум, второй при поддержке правительства состоится в следующем году.

«Для старообрядцев это общий праздник», — уточнил митрополит.

«Я благодарю за предоставленную возможность личной встречи для обсуждения взаимодействия государства и нашей старообрядческой церкви»: Митрополит старообрядческой церкви Корнилий приехал к Путину pic.twitter.com/psCDzi4f0M — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 ноября 2019 г.

Ранее в Москве прошел Освященный собор Русской православной старообрядческой церкви. Тогда старообрядцы отреклись от «Всемирного союза староверов», отметив, что данная организация представляет исключительно позицию ее учредителя, и, несмотря на громкое название, не имеет отношения ни к одной из общественных старообрядческих организаций.