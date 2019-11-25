Верховный муфтий Сирии призвал Германию посодействовать в возвращении беженцев

Дамаск, 25 ноября. Верховный муфтий Сирии Ахмед Бадр Аддин Хассун встретился с парламентской делегацией Германии во главе с Фрэнком Баземаном, главой контактной группы по Сирии в парламенте страны. Специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось побывать на мероприятии.

В ходе встречи муфтий Хассун подчеркнул, что Сирия открывает свои двери для всех сирийских граждан, которые были вынуждены покинуть родину из-за террористической войны. Он также призвал беженцев внести свой вклад в восстановление своей страны после того, как сирийской правительственной армии удалось восстановить безопасность и вытеснить незаконные вооруженные группировки.

Со своей стороны Баземан подчеркнул важность отмены односторонних принудительных мер и экономической блокады, нацеленной против сирийского народа. Он также подчеркнул необходимость содействия восстановлению Сирии и возвращению ее народа.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Совсем недавно Фрэнк Баземан также встретился с помощником министра иностранных дел и по делам эмигрантов САР Айманом Сосаном. На встрече Сосан рассказал о том, что происходит в Сирии и регионе, подтвердил намерение Дамаска продолжить борьбу с террористическими группировками до их окончательной ликвидации, а также покончить с любым незаконным военным присутствием на территории страны. Единство народа и территории Сирии является «красной чертой, которую никому не позволено переступать», подтвердил он.

Сосан также подтвердил конструктивное участие Сирии в любой деятельности, направленной на выход страны из текущего кризиса. По его словам, конституция является суверенным вопросом Сирии с тем отличием, что ни одна внешняя сторона не имеет права вмешиваться в него.