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Учительница Медведева заявила, что ЕГЭ «уничтожает образование в России»

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Учительница Медведева заявила, что ЕГЭ «уничтожает образование в России»

Москва, 23 ноября. Классный руководитель премьер-министра России Дмитрия Медведева, учитель химии Нина Ерюхина считает, что советская система образования была лучшей.

Педагог раскритиковала ЕГЭ и подчеркнула, что с ней согласны многие учителя.

«ЕГЭ уничтожает наше образование окончательно. Он уничтожает все лучшее, что было в лучшем в мире отечественном образовании», — заявила Ерюхина, ее слова передает «360».

По ее словам, раньше ученики могли проявить свои знания на экзаменах. Это было живое общение учителя и ученика, которое заменили тестами, пишет РИА Новости.

Ерохина до сих пор помнит, как в 1982 году Дмитрий Медведев сдавал у нее экзамен по химии. Она считает, что его ответ был лучшим.

А современная система оценки знаний сводится всего лишь к правильному заполнению анкеты. Она может точно определить, где зания ученика крепкие, а где только поверхностные.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал об изменениях в отечественной системе образования.

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