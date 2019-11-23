Сирия, 23 ноября. Курдские боевики открыли огонь из минометов по жилым кварталам города Азаз. Протурецкие силы занимают новые позиции у Айн-Иссы в Ракке. В Идлибе сирийская армия обменялась ударами с альянсом «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли укрытия боевиков в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли позиции правительственных сил в районе поселка Мадая на юге Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: открыли огонь из минометов по жилым кварталам Алеппо, препятствуют выходу мирных жителей из города Айн-Исса в Ракке.

ВС Турции и союзные силы: совместно с сотрудниками российской военной полиции провели патрулирование на северо-востоке Сирии, заняли два поселка у Айн-Иссы и обмениваются с курдскими радикалами ударами на севере провинции Ракка.

Провинция Алеппо

В результате ракетного обстрела города Азаз со стороны курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) пострадали три человека, как сообщил новостной портал Step News. В окрестности города прибыл отряд протурецкого ополчения, который открыл ответный огонь по курдским радикалам в районе.

Как сообщает медиаресурс Halab Today, в городе Тель-Рифат прошла демонстрация, устроенная местным населением в знак солидарности с жителями Аль-Баба и Азаза. Протестующие требовали вывода курдских отрядов с севера Алеппо и передачи оккупированных территорий провинции протурецким отрядам.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб ВВС Сирии совершили боевой вылет в район поселка Мушарифа где укрываются радикалы альянса «Тахрир аш-Шам» и нанесли удары по опорным пунктам боевиков с воздуха. Как передает источник в сети twitter (@ufuk_sy), под ударом оказались укреплённые огневые точки радикалов откуда они вели ракетный обстрел позиций сирийской армии и союзных сил.

Корреспондент портала Halab Today сообщил, что боевики группировки «Тахрир аш-Шам» убили и ранили четырех военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) в районе поселка Мадая. Боевики обстреливают правительственные силы с применением тяжелой артиллерии и ракетных установок. Информация о потерях правительственных сил на севере Алеппо пока не подтверждена официальными источниками.

Российские сотрудники Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) зафиксировали в Сирии 24 случая нарушения режима прекращения огня за последние сутки. Из них 13 произошли в Идлибе. Турецкие наблюдатели отметили только 13 случаев открытия огня в Идлибе. Турецкие сотрудники приводят более скромные данные, согласно их наблюдением боевики открыли огонь за сутки всего 15 раз.

Провинция Ракка

Поступает новая информация о количестве жертв теракта в городе Тель-Абъяд, где днем был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль. По меньшей мере десять человек погибли, еще два десятка по данным телеканала Al Arabiya были доставлены в городской госпиталь, где им была оказана первая медицинская помощь. По информации Министерства национальной обороны Турции погибло три человека, два десятка ранены. В минировании автомобиля подозревают курдских боевиков «Демократических сил», которые не смирились с тем, что были вынуждены сдать Тель-Абъяд турецкой армии и продолжают совершать вылазки в его районы, переодеваясь в гражданских.

По данным военно-аналитического Twitter-канала XXVII27, курдские боевики препятствуют отходу жителей Айн-Иссы и установили контроль-пропускные пункты на входе в лагерь Тель ас-Самин, как передает агентство Euphrates Post. Протурецкие силы пытаются выбить курдов из лагеря. Источник также сообщил, что силы протурецкого ополчения взяли под свой контроль поселок Аль-Молаг и деревню Сайда, который расположен к севу от Айн-Иссы.

Военно-аналитический Twitter-канал Y.N.M.S передает, что курдские радикалы убили более 20 бойцов протурецкого ополчения и подорвали семь бронированных автомобилей, принадлежащих турецкой армии. В ответ ВС Турции направили в район несколько ударных беспилотников, которые сбросили на опорные пункты курдских радикалов бомбы.

Провинция Хасака

Как сообщает ТАСС, на северо-востоке Сирии завершил десятое патрулирование безопасной зоны совместный конвой российской и турецкой военной полиции. Как указано в сообщении Минобороны России, с воздуха воздушное патрулирование координировал экипаж вертолета ВКС РФ. Маршрут конвоя взял начало у погранперехода Шейрек и завершил его у поселка Кара-Мания. В состав конвоя традиционно вошло 50 военнослужащих России и Турции, а также бронированные автомобили российской армии и турецких погранслужб.