Путин на съезде «Единой России». События дня. ФАН-ТВ

Съезд «Единой России»
Компенсации тем, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях, необходимо освободить от НДФЛ. С таким призывом на съезде партии «Единая Россия» выступил ее председатель Дмитрий Медведев. Как отметил премьер-министр страны, это должно касаться и обманутых дольщиков. Соответствующий законопроект уже разрабатывается. Этот и другие вопросы сегодня были в повестке встречи. Как отметил Дмитрий Медведев, принцип партии — работать над теми проблемами, которые касаются или могут коснуться жителей страны. Одна из важнейших задач — рост реальных доходов населения. Также важно сравнять уровень жизни в городе и селе.
«Партия, напомню, инициировала программу «Земский учитель», в которой со следующего года смогут принять участие более 4 тыс. учителей, которые переедут на работу в села и малые города. Регионы предоставят им единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке — два млн рублей. Благодаря проекту «Крепкая семья», те у кого в 2019 и последующих нескольких годах родятся третий и последующие дети, смогут получить выплату. Это 450 тысяч рублей на погашение ипотеки», — рассказал Дмитрий Медведев.
Это второй день съезда. Главы региональных отделений и общественных приемных партии, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, эксперты и политологи — участие в нем принимают около двух тысяч человек. Обсуждают планы на будущее и подводят итоги за год. Их работу также оценил и президент страны Владимир Путин. Он отметил, что члены партии никогда не должны халтурить и прикрываться пустыми словами. Главная цель — работать на благо страны.
Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной «Прямой линии», которые проводятся у меня ежегодно, старайтесь своими силами решить эти вопросы, добиваться справедливости. Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах-то вы должны это видеть все, если чиновники не видят — терзать их, трясти, добиваться решения. Наша цель — скажу это вновь — обеспечить прорыв в развитии России», — отметил президент страны.
Керченский спор
В Гааге прошло первое заседание межгосударственного арбитража по делу об инциденте в Керченском проливе. В МИД РФ заявили, что остались «зависшие вопросы и разногласия», которые разрешить не удалось.
«Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них», — заявили в пресс-службе МИД РФ.
Как отмечают в ведомстве нашей страны, по своей сути, слушание носило технический характер. На нем согласовали процессуальные документы, обговорили статус и порядок работы арбитража и правила процедуры. Позиция России ясна. 25 ноября 2018 года украинские корабли нарушили границу страны в Керченском проливе. На предупреждения экипаж не реагировал, корабли и моряков задержали. Сейчас они уже на Украине. Претензия России очевидна — нарушение границ. А вот Киеву не понравилось, что их моряков не отпустили сразу. Видимо, военные корабли мы должны были встречать хлебом-солью. Вдобавок к тому, Украина стала распространять фейки о том, что на суднах якобы нет розеток, плафонов и даже унитазов. Россия опровергла эти слова и предоставила видеодоказательства, что корабли она отправила в целости и сохранности. Но очевидное Киев не замечает и планирует общаться только в суде.
SSJ-100 интересен Норвегии
Российскими самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) заинтересовались в Норвегии и Турции. По словам главы Минпромторга нашей страны Дениса Мантурова, стороны сейчас обсуждают поставки лайнеров. Но пока никакого ответа Осло и Анкара не давали. Информация о том, что норвежская авиакомпания планирует приобрести российские самолеты, появлялась в СМИ и в конце октября. Тогда журналисты, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что королевство собирается приобрести 40 единиц авиатехники. Напомним, Sukhoi Superjet 100 — это российский ближнемагистральный самолет. Он может преодолевать расстояние более чем 4,5 тыс. километров. Лайнер рассчитан на перевозку 98 пассажиров. В сентябре этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о возможном ребрендинге самолета. Планируется уйти от иностранных комплектующих, и, возможно, дать лайнеру новое имя на русский манер.