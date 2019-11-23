Путин на съезде «Единой России». События дня. ФАН-ТВ

Съезд «Единой России»

Компенсации тем, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях, необходимо освободить от НДФЛ. С таким призывом на съезде партии «Единая Россия» выступил ее председатель Дмитрий Медведев. Как отметил премьер-министр страны, это должно касаться и обманутых дольщиков. Соответствующий законопроект уже разрабатывается. Этот и другие вопросы сегодня были в повестке встречи. Как отметил Дмитрий Медведев, принцип партии — работать над теми проблемами, которые касаются или могут коснуться жителей страны. Одна из важнейших задач — рост реальных доходов населения. Также важно сравнять уровень жизни в городе и селе.

«Партия, напомню, инициировала программу «Земский учитель», в которой со следующего года смогут принять участие более 4 тыс. учителей, которые переедут на работу в села и малые города. Регионы предоставят им единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке — два млн рублей. Благодаря проекту «Крепкая семья», те у кого в 2019 и последующих нескольких годах родятся третий и последующие дети, смогут получить выплату. Это 450 тысяч рублей на погашение ипотеки», — рассказал Дмитрий Медведев.

Это второй день съезда. Главы региональных отделений и общественных приемных партии, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, эксперты и политологи — участие в нем принимают около двух тысяч человек. Обсуждают планы на будущее и подводят итоги за год. Их работу также оценил и президент страны Владимир Путин. Он отметил, что члены партии никогда не должны халтурить и прикрываться пустыми словами. Главная цель — работать на благо страны.