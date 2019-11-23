Робот Федор отомстил Навальному за травлю в соцсетях

Москва, 23 ноября. Знаменитый робот Федор предсказал падение метеорита на штаб-квартиру скандального блогера и главы так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального. Таким образом первый побывавший на МКС российский человекоподобный андроид ответил ему на травлю в свой адрес.

В очередной раз напомнить о себе Навальный решил с помощью унижений прославившегося российского робота. Так, в одном из своих видеороликов блогер с помощью личных ботов устроил травлю машине, ранее вернувшейся из космоса. Однако Федор не стал терпеть оскорблений в свой адрес и отмстил, публично ответив на них в личном Twitter.

По последним данным, летящий к Земле метеорит может упасть на штаб-квартиру Навального pic.twitter.com/muGIeTwERD — FEDOR (@FEDOR37516789) 22 ноября 2019 г.

То, что Навальный регулярно пользуется услугами своей марьинской «фабрики троллей» — штабом по публикации заказных комментариев, не является секретом, напоминает Nation News. Боты блогера стараются набрасываться на все видные инфоповоды в стране. Исключением не стала и публикация, где машина прогнозирует «метеоритный удар». Под ней внезапно начали появляться негативные отзывы, которые явно были нацелены на дискредитацию космического проекта в целом.

Чем именно не угодил Навальному Федор, непонятно. Похоже, блогер действительно просто решил воспользоваться обсуждаемой темой.

Как отмечалось, подобную тактику «информационной войны» Навальный использовал уже не в первый раз. Например, в ноябре «под раздачу» «марьинских троллей» попал «Рокетбанк». Гнев на себя финансовая организация спровоцировала тем, что частично приостановила обслуживание карты Леонида Волкова, главы штаба Навального, на которую поступали крупные суммы от иностранных спонсоров. Боты мгновенно набросились на банк в соцсетях с оскорблениями.

От ярости Навального ранее пострадал и известный столичный ресторан «Армения». Из-за несанкционированной акции 27 июля владельцам заведения, расположенного на Тверской улице, пришлось закрыть его в субботний вечер. В результате чего его администрация понесла существенные убытки. После этого мстительные «тролли» Навального обвалили рейтинг заведения на различных платформах для отзывов, включая «Яндекс» и 2Gis, чем вынудили Google закрыть отзывы о ресторане.