Миссия МВФ покинула Украину без новой программы кредитования

Киев, 23 ноября. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) находилась с визитом на Украине с 14 ноября и покинула страну в пятницу, 22 ноября, без новой программы кредитования. Об этом сообщил глава миссии МВФ Рон ван Роден по итогам визита.

По словам Родена, специалисты МВФ провели конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины.

«Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. … Дискуссии продолжатся в последующие недели», ― отметил глава миссии МВФ.

Представители МВФ и Киева обсудили необходимость изменений в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах страны, а также проведение реформ, направленных на улучшение бизнес-климата, верховенство права и наращивание экономического роста. Миссия МВФ отметила прогресс, достигнутый украинскими властями за последние несколько месяцев.

Стоит отметить, что в конце 2018 года МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины на 2019 год. Общая сумма новой программы составляет 3,9 миллиардов долларов. В конце декабря 2018 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов. Для получения очередного транша Киев был вынужден подписать меморандум о сотрудничестве с МВФ, который обязал украинские власти поднять стоимость газа для населения до уровня европейских цен. До конца 2019 года Киеву придется повысить цену на газ для населения еще на 40%.

Ранее глава Минфина Украины Оксана Маркарова заявила о планах завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году. При этом Маркарова сообщила, что сейчас украинские власти ведут переговоры с миссией МВФ, касающиеся новой кредитной программы.