Появились фото с места ДТП, в котором погибла супруга мэра Тулуна

Иркутск, 23 ноября. Мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих разбился на автомобиле в Черемховском районе, Федеральное агентство новостей публикует фото с места ДТП.

Супруга градоначальника Лариса погибла в страшной аварии. По предварительным данным, иномарка Кариха врезалась в лесовоз, в момент аварии мэр находился за рулем, а его супруга сидела на пассажирском сиденье.

Как передает «Пятый канал», в диспетчерской службы Черемховского района сообщили об отказе Юрия Кариха от госпитализации.

«Сам мэр жив, погибла его жена. Сам он отказался от медицинской помощи. Видимо более-менее нормально себя чувствует», — пояснил диспетчер.

Ранее сообщалось, что в начале ноября в перестрелке погиб бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев.