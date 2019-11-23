Поисковые отряды подвели итоги этапа всероссийской акции «Вахта Памяти». ФАН-ТВ

Поисковые отряды военно-патриотического центра «Дзержинец» провели закрытие этапа всероссийской акции под названием «Вахта памяти». Участников наградили благодарственными письмами губернатора города «За большой личный вклад в сохранение памяти о подвиге воинов» и медалями от министерства обороны «За большой вклад в установление имен погибших».

«В связи с тем, что поисковые отряды – это в большей степени общественные объединения, люди занимаются делом увековечения памяти. Выходят на места боев Великой отечественной войны, проводят архивную работу, и, если находят останки погибших воинов и придают их официально земле, то эта информация официально передается родственникам погибших», — рассказывает Михаил Абрамчук, начальник сектора патриотического воспитания Комитета по молодежной политике.

На сегодняшний день в Петербурге 55 поисковых отрядов с общей численностью более 1000 человек. Примерно треть из них – молодежь, а вот приходят многие еще будучи школьниками.

«Несколько лет назад мы нашли солдата, нашли капсулу смертную, нашли записку, прочитали. Из Пермского края. И каково же было наше удивление, когда мы написали запрос, и оказалось, что у него еще была жива дочь. Она родилась в 40-м году и никогда не видела отца. Она родилась после его ухода на фронт уже. Но она дождалась его, и когда мы передали останки, мне прислали фотографию: старушка стоит на кладбище у памятника, и на венке написано «Папе», — поделился Виктор Ионов, командир поискового отряда Рубеж-2

Только за этот год поисковые отряды провели 27 поисковых экспедиций, обнаружили останки 95 погибших воинов, провели 7 церемоний захоронения, установили 7 имен тех, кто считался пропавшим без вести.