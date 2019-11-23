От «нормандского саммита» в Киеве ждут очень многого

Киевские политологи подвели итоги завершившейся недели и спрогнозировали, чего Украина может ждать от «нормандской встречи», назначенной на 9 декабря. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

По словам политического аналитика Алексея Якубина, сегодня на Украине возлагается очень много надежд на «нормандскую встречу» в Париже, в рамках которой могут впервые встретиться президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин.

«Недавнее возвращение Москвой трех военных кораблей ВМС Украины можно смело отнести к тем шагам, которые направлены на установление мира в Донбассе. На мой взгляд, сам факт грядущей «нормандской встречи» в Париже можно считать маленькой победой Украины на миротворческом пути, — сообщил Якубин. — Мы уже примерно понимаем, какие темы там будут подниматься. Это освобождение всех удерживаемых лиц по принципу «всех на всех», вопросы социально-гуманитарного характера, особенно — социальных выплат для жителей неподконтрольных территорий, а также параметры закона об особенностях управления ЛДНР после проведения местных выборов и передачи контроля над границей Украине».

По мнению Якубина, скорее всего, в Париже будет подниматься и «газовый вопрос», поскольку никакого прогресса в переговорах между Москвой и Киевом до сих пор нет, хотя до конца действия прежнего транзитного договора осталось чуть больше месяца.

«Но обсуждение проблем газового транзита возможно только в рамках двусторонней встречи Путина и Зеленского на полях саммита, — считает аналитик. — Россия уже как минимум дважды выступала с достаточно выгодными Украине предложениями, но Киев их отвергал. Бесконечно так продолжаться не может. Это касается и прямых поставок российского газа в страну — который, по словам Путина, должен быть как минимум на четверть дешевле. Ведь мы и так покупаем его сегодня у РФ, просто переплачиваем за него западной границе, как за якобы «купленный в Европе». А сумма транзитного контракта — 3 млрд долларов в год, которые поступают в бюджет Украины. Сохранить его — это принципиальный вопрос для Киева. Как и то, будет ли новый транзитный контракт годовым, или рассчитанным на несколько лет».

По мнению аналитика «Фонда общественной дипломатии» Александры Решмедиловой, самым главным событием последней недели стало подтверждение всеми сторонами встречи в «нормандском формате» 9 декабря в Париже.

«От встречи Путина с Зеленским очень многого ждут еще и потому, что на Украине в принципе наблюдается смена повестки, — считает эксперт. — Вместо агрессивно доминировавшей пять лет военной риторики, власти Украины постепенно переходят к более миролюбивой. Сможет ли использовать такой исторический шанс Владимир Зеленский — увидим. Но то, что ему уже удалось «сменить пластинку» — однозначная победа и команды президента, и украинского общества в целом».

Комментируя перспективы «газовых переговоров» на полях саммита в Париже, Решмедилова считает, что ждать каких-то радикальных прорывов не приходится.

«Такие персонажи, как глава «Нафтогаза Украины» Александр Коболев, больше вредили переговорному процессу, чем ему помогали. Поэтому, каким именно будет транзитный контракт, на какой объем и какой срок, сегодня сказать крайне сложно, — полагает аналитик. — Украина хочет прокачивать по 55-60 млрд «кубов» газа в год, и заключить по этому поводу контракт с Россией на десять лет. В свою очередь Москва намерена прокачивать через Украину не более 30-35 млрд «кубов» в год, с отдельным контрактом на каждый год. При этом высока вероятность, что через пару-тройку лет украинская ГТС вообще потеряет для России актуальность из-за обходных путей — «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Поэтому Киев крайне заинтересован в том, чтобы застолбить за собой как можно большее количество газа на возможно более долгий срок».

Также Решмедилова предположила, какой результат саммита в Париже украинцы воспримут как «перемогу».

«Пока непонятно даже то, с чем именно президент Зеленский поедет в Париж, на какие компромиссы Украина может пойти, а на какие — категорически нет. Поэтому, что бы Зеленский из Парижа ни привез, понравится это далеко не всем в стране. Так, «партию войны» в украинском политикуме не устроят любые договоренности, ведущие к окончанию боевых действий. Ведь само понятие «капитуляции» перед Россией сегодня раскручивают те, кто привык делать на войне огромные деньги», — прогнозирует Решмедилова.

При этом, отметила аналитик, до конца года «команду Зе» ждут и другие серьезные испытания. Например, второе голосование в Верховной раде по законам об открытии рынка земли, а также по предоставлению особого статуса республикам Донбасса.