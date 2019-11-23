Главные новости 23 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 23 ноября.

Компромат на коллег опубликовал Сергей Лазарев. Басков подрался с Крутым после юбилейного концерта в Минске.

Посольство США на Украине сообщило, что в Польшу прибыл американский танкер со сжиженным газом для Киева. Эксперт объяснил, как Польша и США хотят заработать на Украине.

Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий возвращения Крыма. Представитель Зеленского прокомментировал возможность силового «возвращения» Крыма.

Американская компания Google, владеющая видеохостингом YouTube, объявила об ужесточении правил публикации политической рекламы. Google прогнулся под требования ужесточить правила размещения политической рекламы.

Противотанковая ракета влетела в грузовик с украинскими военными в Донбассе, заявили в штабе ООС. Командование ВСУ оплошало, придумав сказку про подбитый грузовик в Донбассе.

Военные инспектируют обстановку в населенных пунктах. Десятый патруль России и Турции начал работу в Сирии.

Согласно ему, американская сторона должна выступить в украинском конфликте в роли «дипломатического гамбита». В США предложили свой план урегулирования ситуации в Донбассе.

В Колумбии неизвестные подорвали грузовик у входа в местный полицейский участок, три человека погибли, около десяти ранены. В Колумбии взорвался грузовик рядом с полицейским участком.

При сезонной смене колес автовладельцы допускают восемь основных ошибок, которые могут повлиять на состояние машины. Автоэксперты назвали восемь основных ошибок при смене сезонной резины.

Директор Софии Ротару прокомментировал идею лишить певицу звания Народной артистки СССР. Директор Ротару ответил на обвинения в адрес певицы.