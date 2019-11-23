Дитрих сделал заявление о чартерных рейсах между Россией и курортами Египта

Москва, 23 ноября. Чартерное сообщение между Россией и курортами Египта, скорее всего, не будет возобновлено в 2019 году, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Исходя из анализа ситуации, наших совместных проработок с египетскими партнерами, в текущем году, скорее всего, чартеры возобновлены не будут», — сообщил он журналистам.

По словам Дитриха, понимания, когда чартеры все-таки будут возобновлены, пока нет. Министр уточнил, что российская сторона направляла египетским коллегам «набор вопросов» по авиабезопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха еще летом, как только будут получены ответы, РФ будет готова «оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков».

Напомним, Россия и Египет временно приостановили авиасообщение в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Жертвами авиакатастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

Переговоры о возобновлении полетов Москва и Каир вели на протяжении 2016 и 2017 годов. В аэропорту Каира открыли новый терминал. Его проверили российские специалисты и установили, что он отвечает всем требованиям авиабезопасности. В январе минувшего года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в египетскую столицу. Первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля 2018 года. На сегодняшний день, регулярные рейсы осуществляются только между Москвой и Каиром, уточняет «Газета.ру».