Житель Иркутской области бросил умирать в лесу избитую им экс-возлюбленную

Иркутск, 23 ноября. Полиция задержала жителя Железногорска-Илимского, которого подозревают в нанесении ножевого ранения бывшей возлюбленной в лесу. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

По версии следствия, 31-летний Максим Климов в ночь на 9 ноября подкараулил на улице 29-летнюю Татьяну Боркину и заставил ее поехать с ним в лес. В зеленом массиве он избил девушку, а затем трижды вонзил ей нож в грудь.

«А теперь прощай», — передает его слова, брошенные жертве перед уходом, телеканал «360».

Беспомощную девушку он оставил в лесу одну, бросил ее умирать, пишет «ФедералПресс». Несмотря на сломанные ноги и пробитые легкие, Боркина нашла в себе силы доползти до дороги, где ее подобрали и отвезли в больницу, передает радио Sputnik. Медики позаботились о девушке, ей удалось сохранить жизнь.

Климова задержали по подозрению в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство».

Как сообщают СМИ, Климов около двух лет угрожал, избивал и преследовал бывшую возлюбленную. Он запугал девушку настолько, что она боялась как выходить на улицу, так и оставаться дома, куда можно было забраться через балкон.

Ранее Маргарита Грачева, пострадавшая от рук супруга, который увез ее в лес и отрубил кисти рук, подозревая в измене, выпустила собственную книгу, написанную в соавторстве с мамой. В ней она рассказала потрясшую всю страну историю. Впоследствии девушка призналась, что мечтает о большой семье и любящем муже, однако пока не хочет афишировать новые отношения.