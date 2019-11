Посадка искрящегося лайнера Boeing-737 в Боготе попала на видео

Москва, 23 ноября. Посадка искрящегося самолета Boeing-737 в аэропорту столицы Колумбии попала на видео. После приземления у лайнера подломилась стойка шасси.

Видеозапись сделал один из 88 пассажиров, находившихся на борту Boeing. На кадрах записи можно видеть, как самолет заваливается на бок, скребет двигателем по асфальту взлетно-посадочной полосы, высекая искры.

Известно, что самолет выполнял рейс YV3012 и следовал из Венесуэлы в Боготу. В результате такой искрометной посадки никто не пострадал, самолет получил повреждения. Теперь его изучает специальная комиссия. Полоса, где сел Boeing, временно закрыта.

Avior Airlines 737-400 damaged as right main gear collapses after landing at Bogota-El Dorado Airport, Colombia. No injuries reported. https://t.co/g461IzMpb0 pic.twitter.com/OM8edQWxG7