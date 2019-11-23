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Посадка искрящегося лайнера Boeing-737 в Боготе попала на видео

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Посадка искрящегося лайнера Boeing-737 в Боготе попала на видео

Москва, 23 ноября. Посадка искрящегося самолета Boeing-737 в аэропорту столицы Колумбии попала на видео. После приземления у лайнера подломилась стойка шасси. 

Видеозапись сделал один из 88 пассажиров, находившихся на борту Boeing. На кадрах записи можно видеть, как самолет заваливается на бок, скребет двигателем по асфальту взлетно-посадочной полосы, высекая искры. 

Известно, что самолет выполнял рейс YV3012 и следовал из Венесуэлы в Боготу. В результате такой искрометной посадки никто не пострадал, самолет получил повреждения. Теперь его изучает специальная комиссия. Полоса, где сел Boeing, временно закрыта.

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