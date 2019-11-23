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Дочь Пугачевой и Галкина привела подписчиков в восторг новогодним нарядом

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Дочь Пугачевой и Галкина привела подписчиков в восторг новогодним нарядом

Москва, 23 ноября. Шестилетняя дочь народной артистки СССР Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза восхитила пользователей Сети праздничным нарядом, который продемонстрировала у новогодней елки.

Видеозапись, на кадрах которой девочка предстала в пышном белом платье с накидкой на плечах, появилась в фанатском аккаунте в социальной сети Instagram. Малышка с красивой прической позирует на видео у новогодней елки и просто светится от счастья.

Подписчики пришли в восторг от опубликованного ролика. Они похвалили образ Лизы, назвав ее ангелом, маленькой принцессой и Снегурочкой.

«Ты как принцесса из прекрасной сказки!!!» — прокомментировала natamoiseeva701.

«Куколка», — считает viktoriia_radionova.

«Смотрим на вас, как на сказку! Счастья вам! Вы всей семьей радуете огромное количество людей!» — обратилась zueva8570 к звездной паре.

Дочь Пугачевой и Галкина привела подписчиков в восторг новогодним нарядом

Напомним, двойняшки Лиза и Гарри появились в семье Пугачевой и Галкина 18 сентября 2013 года. Пара решила обратиться к суррогатной матери. Пугачева утверждает, что это их с супругом биологические дети, которые появились из замороженной 11 лет назад яйцеклетки певицы. Телеведущий часто публикует в своих соцсетях кадры семейной хроники, в основном в объектив попадают двойняшки.

Недавно Пугачева огорчила поклонников пессимистичным комментарием: звезда усомнилась, что доживет до совершеннолетия своей дочери Лизы. Сейчас народной артистке СССР 70 лет, ее мужу Галкину — 43 года. Лиза в свои шесть лет уже стала автором книги — она самостоятельно придумала и написала от руки сказку.

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Источник: Instagram
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